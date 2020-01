Perte de poids: 5 raisons pour lesquelles vous suivez un régime mal

Frustré, affamé et incapable de changer les kilos de votre nouveau régime? Voici pourquoi vous vous trompez peut-être

Nous connaissons tous la sensation – quelques semaines de surabondance et de négligence de votre routine d’exercice habituelle, et tout à coup, vous remarquez que votre jean est plus serré. Il est important de se rappeler que notre poids fluctue un peu naturellement, mais vous êtes plus susceptible que quiconque de remarquer la différence entre votre ballonnement en milieu d’après-midi et la prise de poids réelle. Et bien qu’il puisse être tentant de se tourner vers des régimes d’accident et des plans de huit semaines qui prétendent vous aider à perdre du poids rapidement, des résultats durables proviennent plus souvent d’une approche plus mesurée et durable. Voici quelques raisons pour lesquelles vous pourriez avoir du mal à voir les résultats de votre alimentation, ainsi que des conseils sur ce qu’il faut manger pour perdre du poids de manière saine:

1 Vous pensez que les glucides sont l’ennemi

Notre culture Atkins, «pas de glucides avant la culture Marbs», a traditionnellement peint les glucides comme les méchants, mais les éliminer complètement pourrait ne pas être aussi propice à la perte de poids que vous ne le pensez. Des recherches scientifiques récentes ont montré que les personnes qui mangent des aliments riches en glucides féculents trouvent en fait plus facile de gérer leur poids. Les glucides sont importants dans notre alimentation pour nous rassasier et nous empêcher d’avoir faim, donc passer à un régime pauvre en glucides, ou les éliminer complètement peut nous laisser moins satisfaits et plus susceptibles d’avoir envie d’une énorme assiette de croustilles. Au lieu de limiter les glucides, optez pour des versions à grains entiers, comme le riz brun et les pâtes de blé entier, qui fournissent plus de fibres et sont plus riches en nutriments que les blancs. Surveillez également vos portions: peser les pâtes, le riz et le couscous pour commencer peut vous aider à avoir une idée de la quantité que vous devez verser dans la casserole – c’est moins que vous ne le pensez!

2 Certains aliments sont interdits

Si un régime alimentaire est très restrictif et repose sur la suppression de groupes d’aliments entiers, il est très difficile de s’en tenir à long terme. Vous allez probablement avoir envie des aliments que vous savez être «hors limites» et vous faire trop plaisir si vous tombez du wagon. De plus, même si vous perdez du poids, vous vous exposerez à des carences nutritionnelles potentielles, qui pourraient avoir des effets à long terme sur votre santé globale. Au lieu de penser à ce que vous ne pouvez pas avoir, vous concentrer sur ce que vous pouvez avoir peut rendre votre approche du régime beaucoup plus positive et vous aider à bien perdre du poids. Essayez de suivre un régime méditerranéen, qui comprend beaucoup de fruits et légumes frais, noix, haricots, céréales, poisson et graisses insaturées, comme l’huile d’olive. Manger un arc-en-ciel de fruits et légumes signifie que vous obtiendrez une plus grande variété d’antioxydants – et cela rendra la cuisine beaucoup plus intéressante et excitante, car vous aurez l’occasion d’essayer de nouveaux plats dans le cadre d’un régime alimentaire sain.

3 Vous négligez l’exercice

Réduire votre apport calorique peut vous faire manquer d’énergie, ce qui signifie qu’il peut être difficile de vous motiver à faire de l’exercice. Mais trouver un équilibre entre manger moins et bouger plus peut être la clé d’une perte de poids durable, tout en ayant de sérieux avantages pour votre santé cardiovasculaire. Pour perdre une livre de gras par semaine, vous avez besoin de 500 calories de moins par jour, ce qui équivaut à réduire d’un quart de votre apport calorique recommandé (2000 calories pour les femmes). Plutôt que de réduire de 500 calories par jour votre alimentation, essayer de manger 250 calories de moins et de brûler 250 calories par l’exercice peut sembler plus facile à gérer. L’exercice à haute intensité accélérera également votre métabolisme, tirant le meilleur parti de la combustion des graisses après les cours.

4 Chaque année, vous suivez une nouvelle mode

Il y a une raison pour laquelle l’industrie du régime gagne autant d’argent – la plupart des plans de perte de poids rapides ne fonctionnent pas à long terme. Les régimes de jeûne ont gagné en popularité au cours des deux dernières années, car ils nécessitent souvent que vous changiez vos habitudes certains jours, ou à certains moments, plutôt que de revoir toute votre routine. Le régime 5: 2 vous oblige à manger seulement 500 calories les deux jours de la semaine, mais vous pouvez manger comme vous le feriez normalement pour les cinq autres jours. Alternativement, le régime 16: 8 vous oblige à manger tous vos repas dans une fenêtre de huit heures, ce qui pourrait être une bonne option si vous êtes enclin à sauter le petit-déjeuner ou à manger votre dîner dès votre retour travail. Mais bien que les régimes à jeun puissent fonctionner pour certaines personnes, si vous êtes tenté de surcompenser entre les périodes, ils pourraient ne pas être aussi efficaces. N’oubliez pas d’écouter votre propre corps et de trouver ce qui fonctionne pour vous, plutôt que de vous abandonner aux tendances des régimes.

5 Vous avez faim après chaque repas

Manger un repas réduit en calories peut prendre un certain temps pour s’y habituer, mais si vous constatez que vous avez encore faim 20 minutes après l’avoir terminé, il est probable que vous ne mangez pas assez. De plus, vous serez plus susceptible de craquer et d’atteindre une collation sucrée transformée pour combler l’écart. Si vos portions nouvellement introduites vous laissent moins enthousiaste, essayez de remplir votre assiette avec des aliments riches en nutriments, mais faibles en calories, comme les fruits, les légumes et les céréales complètes. De cette façon, vous aurez l’impression de recevoir une portion généreuse, mais vous réduirez toujours les calories. L’inclusion d’une source de protéines dans vos repas vous aidera également à vous sentir rassasié plus longtemps, ce qui réduira la probabilité que vous preniez des collations entre les repas.

