PET CORONAVIRUS EST ENTIÈREMENT DIFFÉRENT DE WUHAM – Latina News – Miami – Floride du Sud – États-Unis

Par: Teresa de Leon

Chez les chiens, il provoque des problèmes intestinaux et respiratoires

Il nouveau coronavirus COVID-19, originaire de la ville chinoise de Wuhan, a provoqué une alarme mondiale avec également des cas en Italie et en Iran de plus de 2600 décès de les gens et 79 000 infections. Cela a fait douter que ce virus peut être transmis aux animaux Domestique

Pour le moment, il n’y a aucune preuve qu’il peut être transmis aux animaux comme chiens ou chats, comme indiqué par l’OMS. Cependant, la même organisation recommande de se laver les mains fréquemment si vous êtes habituellement avec des animaux en raison de la possibilité de transmission d’autres bactéries.

Il n’y a aucune raison pour l’alarme avec COVID-19, bien que Les chiens peuvent également contracter le coronavirus canin connu ou CVC. Cependant, il est complètement différent du virus originaire de Chine et ne peut affecter que les animaux.

Qu’est-ce que le coronavirus canin?

C’est une maladie intestinale et infectieuse qui Il provoque des troubles respiratoires et digestifs chez les animaux. Cela peut affecter n’importe quel chien, quel que soit son âge ou sa race, mais les chiots sont la population la plus sensible car leur système immunitaire et leur système digestif sont encore immatures..

Il se propage par contact oral ou direct avec les excréments d’autres chiens infectés. Après une période d’incubation de 24 à 36 heures, le chiot commence à montrer des symptômes. Il coronavirus canin Il infecte les cellules de l’intestin, provoquant une inflammation intestinale.

Symptômes et traitement

Les symptômes peuvent varier selon l’animal mais Les plus courants sont:

Température supérieure à 40 ° C

Tremblements

Vomissements

La déshydratation

Perte d’appétit

Diarrhée fétide

Sang et mucus dans les selles

Y a-t-il un traitement?

Actuellement il n’y a pas de vaccin spécifique Pour traiter cette maladie chez les animaux, l’un des meilleurs traitements est donc la prévention: le maintien d’une hygiène adéquate dans les objets du chien et le respect de tous les vaccins peuvent également aider le Système immunitaire des chiots en se nourrissant Avec une bonne alimentation.

Les symptômes commencent à être remarqués après 24 à 26 heures après l’infection et leur traitement est basé sur soulager les symptômes en combinant des alternatives. Il existe des prébiotiques, qui sont des fibres naturelles qui fermentent dans le gros intestin, stimulant la croissance de bactéries bénéfiques telles que les lactobacilles et les bactéries bifides, aidant à maintenir l’équilibre du microbiote. L’équilibre correct du microbiote contribue à la santé de la muqueuse intestinale et de son système immunitaire.

Dans le cas où l’animal présente une déshydratation due à la diarrhée, il est conseillé d’administrer des liquides ou du sérum pour restaurer son état. D’un autre côté, vous pouvez administrer des antiviraux et des antibiotiques en alternant son utilisation et les stimulants de l’appétit.

J’espère que cet article vous aidera à comprendre cette maladie chez les animaux de compagnie.

Teresa de Leon / Dresseur d’animaux / info@dogknowlogy.com / 786.444.6275