Petites entreprises touchées par le couvre-feu – Telemundo Miami (51)

Dans la Calle 8 de Little Havana, vous n’entendez plus

le son des dominos dans son parc emblématique. Et les quelques entreprises qui sont restées

ouverts, ils se ferment petit à petit.

Compte tenu de l’augmentation des cas de coronavirus

Floride du Sud, le comté de Miami Dade a ordonné la fermeture d’entreprises

détaillants non essentiels

Carlos Giménez, maire de Miami Dade, a déclaré

que «c’est dans ces moments difficiles que notre communauté rayonne. J’entends que

Cette mesure peut être compliquée, mais elle est nécessaire ».

La liste des établissements comprend: les salons

beauté, librairies, casinos, bijouteries, centres commerciaux et magasins

souvenirs, entre autres.

Peut rester ouvert: installations

médicales, maisons de soins infirmiers, épiceries, stations-service et

garde d’enfants avec moins de dix enfants. Les entreprises alimentaires maintiennent

service juste pour aller.

.