Petits entrepreneurs, de l’incertitude à la peur après un mois clos | Économie

Il y a un peu plus d’un mois, des milliers de pigistes et de petits entrepreneurs ont fermé leurs entreprises en raison de l’état d’alarme. Leurs doutes se sont alors transformés en agitation, peur ou angoisse au fil du temps et manque de certitude quant à l’avenir.

Lorsque l’EFE lui a parlé après la déclaration de l’état d’alarme, Ángel ne savait pas s’il allait devoir faire une ERTE dans son bar du quartier madrilène de Carabanchel, fermé pour contenir l’avance du coronavirus.

Il vivait alors dans l’incertitude de connaître le plan de choc du gouvernement. Un mois plus tard, il s’est installé dans l’agitation car «l’aide n’arrive pas».

C’était le premier jour ouvrable de l’état d’alarme, lundi 16 mars, quand Ángel a répondu à Efe par téléphone, attendant d’entendre les mesures économiques que le directeur du PSOE et United Podemos annonceraient un jour plus tard pour atténuer les effets de la pandémie de COVID. 19.

Un mois plus tard, les mesures adoptées sont déjà connues, et Ángel décroche à nouveau le téléphone: “Personnellement, il y a deux jours, j’étais bien, détendu, car il est vrai que j’ai eu une vie très sacrifiée de longues heures de travail, mais j’ai déjà pris deux ou trois jours un peu inquiet, inquiet. “

Enfin, il a fait un dossier de règlement du travail temporaire (ERTE) à son serveur et à son cuisinier, et fait face à “200 ou 250 euros par jour” de frais fixes du bar sans entrer un sou.

Il dit que “toutes les banques” lui ont envoyé des messages pour demander des crédits, mais que le “problème” est que “les crédits doivent être payés et nous ne savons pas avec des garanties si une fois que nous commencerons à travailler, ce sera le même qu’auparavant”. En fait, c’est quelque chose qu’il considère comme «impossible par le bon sens».

“Toujours optimiste à l’avance, ce qui se passe, c’est qu’il faut être réaliste”, concède-t-il, conscient que son secteur, et ceux liés aux loisirs, sera l’un des plus touchés quand tout cela arrivera et jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin pour gagner “le bug “

Le même sentiment se retrouve chez ses collègues de guilde quand il leur parle au téléphone. Ce “jiji haha” des premiers jours a disparu.

“Ça se montre assez bas, plus inquiet”, admet-il. Il exprime l’inquiétude selon laquelle “on ne parle que d’aide” mais “absolument rien ne vient”, bien qu’il souligne qu’il ne blâme pas l’Etat “pour ce retard”.

Pour Victor, partenaire d’un centre de physiothérapie et de Pilates, la situation ne s’est pas améliorée non plus de mars à avril. Dans leur clinique, ils ont également fait un ERTE “alléguant un cas de force majeure”, bien qu’ils continuent de s’occuper d’un patient qui a besoin d’un traitement urgent et commencera à faire des activités de pilates en ligne.

“Mais nous continuons avec un très faible chiffre d’affaires. Peut-être 90% de moins”, explique-t-il, expliquant qu’il s’agit d’une activité qui n’est pas “forcée” de fermer en état d’alerte en faisant partie du secteur de la santé, ce qui les génère également incertitude lors de la demande d’aide.

“Cela nous fait peur, car face à une demande ultérieure d’aide du gouvernement, comme ils ne sont pas obligés de fermer, ils peuvent peut-être prétendre que nous avons fermé parce que nous en avions envie”, explique Victor.

Pour corriger les pertes, ils ont frappé à la porte de diverses entités bancaires pour obtenir des liquidités par le biais de prêts. “Nous avons parlé avec plusieurs banques des prêts ICO et certains veulent profiter de la situation et nous vendre des produits”, dénonce-t-il.

“J’imagine que peu à peu nous corrigerons la situation, mais il faudra beaucoup de temps pour que tout se réactive.”

Du même avis, Cassandra, une coiffeuse indépendante qui craint que lorsqu’elle puisse être ouverte, l’entreprise ne diminue en raison de la «peur» des gens.

Il lui semble «incroyable», dit-il, que le quota de travailleurs indépendants de mars soit passé et que les impôts vont être reportés «mais avec intérêt».

“Nous pouvons profiter de l’aide en tant que pigistes mais allez, nous n’avons encore rien vu (…). Le gouvernement a dit que personne n’allait être laissé pour compte mais nous sommes loin derrière, car un mois plus tard nous sommes sans nourriture”, critique-t-il.

<< Il n'y a pas de place pour être en colère contre l'homme d'affaires parce qu'il vous fait un ERTE, ou parce qu'il ne vous donne pas d'informations, ou parce que l'État ne vous paie toujours pas ce qu'il doit vous payer d'ERTE. Personne n'est en faute, c'est nouveau pour tout le monde. monde », opine, au contraire, Rebeca, nom fictif car elle préfère ne pas révéler son identité.

Elle a subi un dossier de réglementation de l’emploi temporaire qui devait en principe se poursuivre jusqu’au 26 mars à l’école maternelle privée de Madrid où elle travaille.

La veille de son retour, il a été appelé pour l’informer que l’ERTE a duré jusqu’à fin mai. “Ils ne nous ont rien dit d’autre. J’imagine qu’à partir de la fin du mois de mai, ils nous informeront à nouveau”, explique-t-il.

Il dit qu’étant un centre privé qui ouvre tous les mois de l’année “si nous devons y adhérer en juillet, ce sera en juillet”, bien qu’il ajoute qu’il ne sait pas quand il retournera travailler “et dans quelles conditions”.

“Il faut être patient et essayer de comprendre avec le monde entier”, explique Rebeca.

Comprendre pour le secteur, c’est ce que demande Carmen – nom également imaginaire – qui, en plus d’un autre emploi dans lequel elle a effectué un ERTE, a travaillé dans une entreprise d’activités culturelles dans des musées où elle a été libérée de la sécurité sociale “sans aucun type de remarquez. “

Un mois plus tard, il n’a eu aucune autre nouvelle et n’a pas vu le secteur culturel approuvé.

“J’ai fait des croisements avec moi parce que différents ministres sortaient tous les jours à la télévision et j’ai vu que le ministre de la Culture (José Manuel RodríguezUribe) disait non au forum”, se souvient Carmen.

“En fin de compte, vous réalisez que vous vivez dans un secteur précaire et que le même organisme qui s’occupe de vos affaires le considère bien, votre réalité est comme ça et vous êtes précaire et l’ail et l’eau.”

Carmen voit le retour à la vie professionnelle “de loin, face à septembre ou octobre” car dans les musées, avec leur foule, ils ont été “les premiers” à partir et seront “les derniers à revenir”. “Nous devrons nous réinventer”, prédit-il.

Pepi Cardenete.