Peu de clients visitent les foires organisées par le régime d’Ortega au milieu de la pandémie de Covid-19

Sans clients et certains vendeurs craignent la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). Voilà à quoi ressemble la Foire d’été de l’unité familiale, convoquée ce samedi 28 mars, à partir de 9h00, par le ministère de l’Économie familiale, communautaire, coopérative et associative (Mefcca), au milieu de la nouvelle épidémie de coronavirus (Covid-19 ) dans le monde.

Foire d’été dans l’unité familiale, convoquée ce samedi 28 mars, à partir de 9h00, par le ministère de l’Économie familiale, communautaire, coopérative et associative (Mefcca). LA PRESSE / L. ÁLVAREZ

Certains commerçants avaient des postes qui couvraient la bouche et on pouvait également les voir utiliser fréquemment du gel alcool, lors de la tournée que LA PRENSA a effectuée ce matin dans le parc national des foires, situé au sud-est de la capitale. Les autres vendeurs sont restés les bras croisés, utilisant leur téléphone ou organisant la vente des produits sur les écrans.

Lorsque l’un des rares clients a marché librement dans des couloirs déserts, les vendeurs se sont levés excités: “Qu’est-ce que tu cherches, mon amour?”, “Tu peux toucher”, “Voici un autre”, “tu peux prendre une photo si tu veux” . C’est ainsi que la journée se déroule à la foire d’été, avec de la musique dansante en arrière-plan.

Dans d’autres pays du monde, il est impensable d’appeler un tel événement, car les dirigeants ont ordonné une quarantaine nationale, la fermeture des frontières, la suspension des cours, des appels pour annuler toute réunion ou fête, afin d’éviter la contagion massive de Covid-19, qui Il a déjà infecté 600 000 personnes dans le monde et plus de 25 000 sont décédées de cette cause, selon les rapports de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le coronavirus est une maladie respiratoire, considérée comme une pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le Nicaragua est l’un des rares pays à ne pas avoir pris les mesures recommandées au niveau international pour contenir les infections massives à Covid-19 sur le territoire.

En revanche, le régime Daniel Ortega encourage les marches, les visites médicales de maison en maison à travers le pays, les foires familiales, les activités partisanes et encourage la vie normale. L’épouse et co-gouverneur d’Ortega, Rosario Murillo, s’exprime chaque jour, par le biais des médias officiels, et parmi les spiel, critique “l’avalanche de désinformation ou d’informations intimidantes et paralysantes”, en référence aux appels à rester à la maison, pour éviter plus d’infections.

Pourtant, beaucoup de gens ont pris leurs propres précautions. Les foires convoquées par la Mefcca dans la capitale, à la fois celle du parc national des expositions et celles qui se tenaient chaque samedi sur l’avenue Bolívar a Chávez et devant le Palais national, étaient vides. Le Malecon de Managua a également été déserté ce samedi matin et l’avenue emblématique des arbres en conserve de Rosario Murillo, également appelés “arbres de vie”.

Le régime d’Ortega a officialisé quatre cas d’infections à coronavirus, dont l’un est décédé. Ces quatre personnes sont venues malades au pays, c’est-à-dire des cas importés. Selon le régime, 14 cas suspects asymptomatiques sont sous observation médicale.