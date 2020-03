Peu de gens dans les rues et les centres commerciaux de Managua en raison de la menace d’un coronavirus

L’apparence de Managua est désormais sombre. Comme s’il s’agissait d’un jour férié ou d’une grève nationale: avec des dizaines d’entreprises fermées, celles qui sont ouvertes avec de petits clients et peu de circulation automobile, même aux heures de pointe. Mais tout correspond à la mesure préventive que la population a adoptée pour ne pas quitter son domicile à cause du nouveau coronavirus (Covid-19).

Au cours des deux derniers jours, LA PRENSA a fait le tour de toute la ville et a remarqué que les lieux de fréquentation notable en raison de leur activité commerciale, apparaissent vides et qu’une partie considérable de la population se mobilise avec des masques et éloignée des autres, pour éviter une contagion possible.

L’un des secteurs qui reflète le confinement des citoyens, recommandé par les spécialistes à titre préventif, est le secteur des transports interurbains et intercommunaux et des lieux tels que les centres commerciaux.

Depuis que le premier cas dans le pays a été confirmé, mercredi dernier, le 18 mars, les transporteurs qui quittent le marché Israël Lewites assurent que la demande de passagers a chuté et que vendredi dernier et ce lundi – qui sont traditionnellement les meilleurs jours de la les unités hebdomadaires voyageaient avec peu de passagers. “Il est tapoté, les gens ne veulent pas utiliser de bus”, explique un chauffeur se rendant dans la région de Nejapa.

Les quelques utilisateurs d’autobus qui s’attendaient à voyager ce lundi semblaient découragés. LAPRENSA / R.MONCADA

La résistance à la prise de bus se produit malgré le fait que la désinfection des unités soit mise en œuvre dans ce terminal. Chaque fois que la visite se termine, tout l’intérieur est aspergé de trichlor, tout comme le terminal Rigoberto Cabezas, situé sur le marché de Mayoreo.

Au terminal de l’Université d’Amérique centrale (UCA), Juan José Castillo, chauffeur du couloir Managua-Diriamba, reconnaît que marcher dans la rue l’expose, lui et le collectionneur, mais que “si nous ne travaillons pas, nous ne mangeons pas” et c’est une des raisons car l’activité commerciale ne s’arrête pas au marché oriental.

Atmosphère dans les supermarchés et les centres commerciaux

Ce média a également visité plusieurs supermarchés et a constaté que les étagères étaient remplies de produits et que le nombre de clients était modéré. Ceci est contraire au lendemain de la confirmation du premier cas de Covid-19 au Nicaragua, car il y a eu débordement d’acheteurs.

Ambiance qui règne ce lundi dans l’un des centres commerciaux les plus fréquentés de la capitale. LAPRENSA / R.MONCADA

De plus, les principaux centres commerciaux étaient vides de visiteurs ce dimanche et lundi et plusieurs commerces n’ont pas ouvert. Les zones de nourriture et de stationnement sont restées peu fréquentées et le nettoyage et la désinfection constants étaient notoires pour tous ceux qui entraient dans la zone de nourriture.