Peugeot Motocycles, 122 ans dédiés au deux roues | Moteur

Peugeot Motocycles, la division à deux roues du constructeur automobile français Peugeot, se consacre à la production de motos depuis 122 ans, ce qui en fait la moto la plus ancienne qui existe aujourd’hui.

Tout commence en 1810, avec la création de Peugeot Frères, entreprise sidérurgique et métallurgique qui, quelques années plus tard, se confirmera comme l’un des acteurs les plus importants de la révolution industrielle en France et en Europe.

En 1989, la société devient la société par actions Automobiles et Cycles Peugeot et fabrique ce qui est considéré comme la première voiture thermique de l’histoire, la Peugeot Type 2, et la première moto à deux roues au monde, la Peugeot 1.5 CV équipée avec un moteur Dion-Bouton.

En 1901, avec le moteur ZL, il explore une technologie jusque-là inconnue, celle de l’hélice d’explosion. Deux ans plus tard, la marque a présenté un design sur la Peugeot 2HP qui a été copié à ce jour et qui est basé sur un cadre rigide et une position basse du centre de gravité pour rendre les vélos plus stables.

Mais c’est en 1905 que Peugeot Motocycles lance son célèbre bicylindre V45º, une première mondiale qui fera du constructeur français l’un des plus importants au monde qu’il développe conjointement avec Norton.

Cette innovation technologique a coïncidé dans le temps avec la décision de l’entreprise de se lancer dans des épreuves et des tests internationaux, dans lesquels elle a remporté des victoires, dans le cas de la première course Tourist Trophy sur l’île de Man (Royaume-Uni), le record du monde de vitesse. sur une moto en 1914 (122,49 km / h); première place au Bol d’Or de 1934 et 1952.

D’autres exploits ont été le Saigon-Paris à bord d’une Peugeot S55 1956 (17000 km) en 4 mois et avec une seule crevaison ou la répétition du challenge Paris-Saigon en 1996 pendant 3 mois avec les mêmes modèles que 40 ans plus tôt.

En 1928, le P108, la première moto de 250 cm3, a été reconnu plus tôt. Peugeot, qui a eu un grand impact sur la Seconde Guerre mondiale; en 1945, c’était la première fois pour les petits cyclomoteurs à cylindres (100 et 125cc); en 1953 pour le scooter S55, ancêtre de l’actuel Peugeot Django; et, en 1968 pour le cyclomoteur 101, un modèle économique qui a placé l’entreprise comme l’un des meilleurs vendeurs en Europe.

Deux ans plus tard, en 1970, le mythique 103 est commercialisé, un cyclomoteur qui pour la marque est culte et représente toute une génération, puisqu’il cumule des ventes de plus de 550 000 unités. Il a également été le précurseur du célèbre modèle Vogue.

Tous ces modèles lui ont permis d’être l’un des «principaux chevaux de bataille du secteur des deux roues», qu’il a constamment déplacé avec des modèles tels que le scooter SC / SX (1983) avec carénage en plastique, le Scoot’Elec. (1996), l’un des premiers modèles électriques à utiliser une batterie nickel-cadmium ou le Speedfight (1997) avec une suspension sportive à un bras dont plus d’un demi-million d’unités ont été vendues.

D’autres modèles notables dans l’histoire récente des deux roues sont le scooter Elystar (2002), le premier sur le marché avec freinage ABS; le Ludix (2004), avec lequel la marque a réussi à commercialiser un scooter à moins de 1 000 euros et qui serait le précurseur de l’actuel scooter électrique e-Ludix -la dernière version de la société à ce jour-; ou encore la Metropolis (2013), les trois roues les plus technologiques du marché.

Enfin, avec le modèle Pulsion (2019), il a apporté au segment des scooters une position de conduite connectée inspirée de la nouvelle génération de voitures Peugeot.