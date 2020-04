Peur à San Ramón Matagalpa, bien sûr mauvaise gestion de l’affaire Covid-19

Il y a eu moins de mouvement que d’habitude, ce mercredi 1er avril à San Ramón, où les gens craignent d’être infectés par Covid-19, une maladie qu’ils disent connaître d’au moins un cas positif détecté dans cette petite ville du département de Matagalpa. , dans le nord du pays, bien que cela n’ait pas été officiellement signalé.

Il s’agit, selon les habitants de San Ramón, du cinquième cas dans le pays confirmé le 31 mars par Rosario Murillo dans son apparence habituelle dans l’un de ses médias de propagande, bien que l’épouse de Daniel Ortega n’ait pas mentionné l’identité ou le lieu de résidence du malade.

«Et un autre cas importé, un homme de 76 ans, qui est entré aux États-Unis le 20 mars et qui a commencé les symptômes le 22. Il a de multiples affections dans sa santé, c’est une personne souffrant d’hypertension, de diabète, d’obésité, de multiples affections chroniques qui étaient déjà là, qu’il avait déjà. Il a commencé les symptômes le 22 et il est en traitement et dans un état stable … », a déclaré Murillo mardi dernier.

Cependant, dans la ville de San Ramón, il y a des résidents qui manipulent l’identité de la victime présumée et trois autres personnes qui auraient été en contact direct avec lui et qui seraient sous la surveillance des autorités sanitaires.

Parallèlement, dans son discours de mercredi, Murillo a déclaré que deux personnes “qui sont des contacts du frère de 76 ans, pour la prévention sont également en suivi étroit et responsable, toujours en solidarité”.

Des militants présumés affirment

Cependant, dans la ville de San Ramón, des personnes qui s’identifient comme «militants du FSLN» (le parti d’Ortega), ont critiqué à travers une déclaration «l’irresponsabilité de toutes les autorités municipales de ne pas dénoncer, mentir et manipuler des informations. sur ce qui est pertinent pour le Covid-19 à San Ramón ».

La municipalité de San Ramón est considérée comme un «bastion historique» du parti au pouvoir et depuis la révolution de 1979, elle a toujours été gouvernée par le Front sandiniste. Mais, les différences internes de ce parti se sont aggravées cette fois, en raison du traitement du cas supposé positif de Covid-19.

Dans le communiqué, le “militantisme du FSLN”, qui omet l’identité de ses membres, appelle les autorités municipales, les autorités sanitaires et le secrétaire politique municipal d’Ortega, Orlando Izaguirre, “à ne pas essayer de minimiser ou de nier les informations… ».

Peur dans la municipalité

Un habitant de San Ramón, suggérant l’anonymat, a rapporté que ce mercredi, “toute la matinée, le Front a été hystérique avec cette déclaration et cherche un moyen de la nier”. “Tant qu’il n’y aura pas de déclaration officielle du gouvernement, toutes les institutions de l’État continueront de fonctionner … c’est le bureau du maire, ce sont les écoles, il n’y a pas de grève d’aucune sorte, mais, le fait qu’il y ait déjà un cas, pour moi Cela inquiète, car cela signifie qu’il y en aura dix, vingt et plus touchés », a déclaré le villageois, assurant que« je dis à ma famille de prendre toutes les mesures nécessaires, de nous enfermer le plus possible ».

“Le problème est que les noms sont mentionnés et que les gens spéculent et que l’hystérie est créée par ceux qui ont eu des contacts, dans quelle mesure cela s’est-il produit, car il est même dit qu’il (soi-disant malade) avait eu une fête et qu’il y avait 30, 40 personnes ou plus, alors, il est logique que, comme tout le monde, étant au milieu de tout cela, ils me donnent des nerfs parce que je ne veux pas tomber malade ou que ma famille tombe malade “, a-t-il ajouté.