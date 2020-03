Peut-on acheter de la nourriture en toute sécurité pendant la pandémie de coronavirus? – .

Acheter de la nourriture et même commander en ligne peut être stressant en ce moment, car la nouvelle épidémie de coronavirus est hors de contrôle dans de nombreux pays à travers le monde.

Des experts du CDC et de la FDA ont clairement indiqué que les aliments, même s’ils étaient contaminés par le nouveau coronavirus, ne sont pas nocifs et ne provoqueront pas d’infection tant que d’autres mesures de protection seront en place.

L’expérience d’épicerie nécessite une planification minutieuse ainsi qu’une hygiène accrue. Le lavage des mains, la désinfection des surfaces et l’évitement du visage à partir du moment où vous quittez la maison jusqu’à ce que vous soyez déballé devraient être vos priorités.

Vous êtes peut-être en train de vous mettre à l’abri pour éviter le nouveau coronavirus qui ravage le monde, mais vous ne pouvez pas rester à l’intérieur pour toujours. Vous devrez sortir régulièrement pour acheter de la nourriture et d’autres produits ménagers essentiels, surtout si vous ne pouvez en commander aucun en ligne. La question est la suivante: est-il sécuritaire de faire ses courses en premier lieu? Et la vraie réponse est: cela dépend. Si vous vous demandez si la nourriture que vous vous apprêtez à acheter peut vous donner COVID-19, tous les experts conviennent que c’est improbable. Mais encore une fois, cela dépend vraiment des mesures que vous prenez pour vous protéger.

Lave tes. Mains.

Comme nous l’avons déjà expliqué dans notre couverture précédente, les aliments ne peuvent pas transmettre la maladie. Même si vous mangez des aliments crus ou cuits qui ont été éternués ou toussés, le virus du SRAS-CoV-2 se retrouvera très probablement dans votre tube digestif où il ne peut causer aucun dommage. COVID-19 est une maladie respiratoire qui attaque principalement les poumons. Et la façon la plus courante d’atteindre vos poumons est lorsque vous touchez ces zones après avoir touché des surfaces ou après que quelqu’un vous ait éternué ou toussé. De minuscules gouttelettes peuvent également se retrouver sur vos mains lors d’une conversation avec quelqu’un, ce qui explique pourquoi il est important de garder une distance de sécurité de quelques pieds – 6 pieds est l’exigence, mais cela pourrait ne pas être faisable dans les magasins.

La FDA et le CDC conviennent que l’infection via la nourriture est hautement improbable:

Il n’y a actuellement aucune preuve d’association d’aliments ou d’emballages alimentaires à la transmission de COVID-19. Il est possible qu’une personne contracte le COVID-19 en touchant une surface ou un objet sur lequel se trouve le virus, puis en touchant sa bouche, son nez ou peut-être ses yeux, mais cela ne semble pas être le principal moyen de propagation du virus. . Le CDC note qu’en général, en raison de la faible capacité de survie de ces coronavirus sur les surfaces, le risque de propagation des produits alimentaires ou des emballages qui sont expédiés sur une période de plusieurs jours ou semaines à des températures ambiantes, réfrigérées ou congelées est très faible. Il est plus probable qu’une personne soit exposée par une transmission de personne à personne impliquant un contact étroit avec une personne malade ou excrétant le virus.

Planifiez la visite

Ne vous inquiétez pas de toucher les parties communes dans un magasin ou de toucher des produits. Ne touchez simplement pas votre visage pendant que vous êtes absent. Obtenez tout ce dont vous avez besoin sans thésauriser ou combattre les produits avec d’autres, et soyez prêt à choisir des alternatives car les magasins sont à court de choses sur votre liste. Vous devez viser à acheter suffisamment de nourriture pour durer une semaine ou un peu plus longtemps – pas des mois à la fois. C’est là que les listes pourraient être utiles, et vous devriez les avoir prêtes avant de quitter la maison. Il n’y a pas de pénurie alimentaire, selon la FDA, même si vous ne trouvez pas certaines de vos choses préférées en ce moment.

Vous devez éviter de toucher votre visage lorsque vous magasinez pour de la nourriture, sauf si vous pouvez d’abord vous laver les mains avec du savon ou un désinfectant. Les scientifiques ont prouvé que le virus peut survivre pendant des jours sur certaines surfaces, alors supposez que tout ce que vous touchez peut être recouvert du nouveau coronavirus. Ce n’est vraiment pas ce qui se passe, et les magasins auront leurs propres pratiques de désinfection en place pour empêcher cela. Mais ce qui importe ici, c’est que vous devez développer de nouvelles habitudes d’hygiène lors de vos achats.

Toujours désinfecter les poignées du panier ou du panier, a déclaré un porte-parole du CDC à Time. Faites-le avant de l’utiliser et après en avoir fini avec vous aussi.

Soit dit en passant, l’utilisation d’un masque et de gants n’est pas obligatoire, sauf si vous êtes infecté et que vous devez absolument sortir, selon le même porte-parole du CDC. Même avec un masque et des gants, tout ce qu’il faut pour que le virus gagne, c’est que vous vous touchiez le visage tout en portant des gants.

De plus, les magasins disposeront de mesures de distanciation sociale pour éviter autant que possible les interactions humaines. S’ils ne le font pas, vous devez garder vos distances avec les autres et attendre si vous avez besoin d’obtenir quelque chose dans une allée bondée. Encore mieux, changez de magasin si un autre emplacement a de meilleures politiques.

Évitez de toucher les mains du caissier et d’échanger de l’argent ou même des cartes de crédit. Utilisez les paiements sans contact dans la mesure du possible – et n’oubliez pas de désinfecter les cartes et votre téléphone lorsque vous rentrez chez vous.

Lavez-vous les mains et rentrez chez vous

Désinfectez vos mains après avoir terminé vos achats, et encore une fois après avoir déplacé vos bagages dans votre voiture. Désinfectez vos mains avant de vous préparer à rentrer chez vous, désinfectez les poignées de porte et même le volant si vous voulez vous sentir plus à l’aise.

Une fois à la maison, déposez vos vêtements (gants et masque aussi, si vous les portez), lavez-vous les mains, puis commencez à déballer. Il n’est pas nécessaire d’essuyer tous les colis que vous ramenez à la maison, a déclaré à Time le Dr Lauren Sauer, professeur adjoint à la faculté de médecine de l’Université Johns Hopkins. Mais que vous le fassiez ou non, vous devez vous laver les mains et désinfecter les surfaces que vous avez utilisées, y compris l’évier ou les comptoirs. Si vous voulez désinfecter les produits emballés, éloignez-vous de l’eau de Javel, du chlore et d’autres produits chimiques qui peuvent faire plus de mal que de bien. Et lavez-vous les mains avec du savon après avoir fini de déballer. Voici une liste des désinfectants qui peuvent être utilisés contre le SRAS-CoV-2, mais pas les aliments.

Lavez-vous les mains mais ne désinfectez pas les aliments

Le CDC note également qu’il n’est pas nécessaire d’essuyer les articles d’épicerie. “Actuellement, il n’y a aucune preuve pour soutenir la transmission du COVID-19 associé aux aliments ou aux emballages alimentaires”, a déclaré un porte-parole du CDC à Time.

N’utilisez absolument aucun produit chimique pour nettoyer les produits, a déclaré à USA Today l’instructrice de la Florida Gulf Coast University, Felicia Goulet-Miller. «Ces produits ne sont pas sûrs pour la consommation humaine et pourraient vous rendre malade», a-t-elle déclaré. Les laver à l’eau devrait suffire. “Même si le fruit a une peau, vous devez le laver d’abord parce que le toucher pourrait contaminer vos mains, et vous pourriez ensuite vous infecter en mangeant cette délicieuse banane.”

“Je ne recommande absolument pas le savon” pour les produits, a déclaré à Vox le professeur de microbiologie alimentaire de la Rutgers School of Environmental and Biological Sciences. «Le savon est conçu pour être utilisé sur la vaisselle ou les mains. L’ingestion accidentelle de savon peut provoquer des nausées, des vomissements et de la diarrhée. Le lysol est conçu pour les surfaces et non pour les aliments, donc si vous le vaporisez sur une tomate ou un concombre, il pourrait être toxique et donner à la nourriture un goût terrible. L’eau de Javel peut endommager vos mains, votre bouche, vos tapis, etc., donc je m’inquiète des conséquences de son utilisation pour gérer un risque négligeable. »

Lavez-vous les mains et les petites choses

Tu te souviens quand tu as laissé tomber tes vêtements? Laissez-leur le téléphone si vous ne prévoyez pas de l’utiliser immédiatement. Si vous le souhaitez, nettoyez-le dès que vous vous êtes lavé les mains et lavez-vous les mains après. Coronavirus ou non, le téléphone est la chose la plus sale que nous transportons en ce qui concerne les bactéries et les virus. Si vous ne trouvez pas de lingettes Clorox, vous pouvez toujours nettoyer votre smartphone avec un désinfectant UV-C. Nettoyez également votre carte de crédit, votre portefeuille, vos clés et vos poignées de porte. Les gants et les masques ne sont pas réutilisables et doivent être jetés à la poubelle.

Enfin, nettoyez les sacs réutilisables en les jetant dans le linge à côté des vêtements que vous portez à l’extérieur, puis lavez-vous les mains. En ce qui concerne la cuisson des aliments que vous venez d’acheter, assurez-vous de ne pas toucher votre visage après avoir manipulé les emballages, jetez-les et lavez-vous les mains avant de commencer la cuisson. La chaleur elle-même tuera le virus s’il se retrouve en quelque sorte dans votre nourriture.

Lavez-vous les mains et commandez en ligne

Si vous pouvez commander de la nourriture en ligne, que ce soit à emporter au restaurant ou à l’épicerie pour la livraison, faites-le. C’est le moyen le plus sûr de l’acheter, car il minimise les interactions humaines. Les personnes à risque comme les personnes âgées ou toute personne soupçonnant qu’elle pourrait être infectée devraient commander en ligne si cela est possible. Vous voudrez peut-être commander bien à l’avance car les livraisons peuvent prendre plus de temps que d’habitude. Et n’oubliez pas de bien donner un pourboire.

