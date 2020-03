Peut-on aller à la plage? Et faire de la randonnée?

Cours de danse en plein air pour éviter le coronavirus 0:58

(.) – Les interdictions de voyager et la fermeture des frontières ont mis une passion pour les voyages en suspens, et comme les États-Unis et d’autres pays sont aux prises avec une augmentation des cas de coronavirus, même les voyages intérieurs sont de plus en plus improbables.

Ces mandats ont laissé de nombreux Américains isolés dans leurs maisons, en faisant, espérons-le, attention à la ligne directrice sur la distanciation sociale décrite par les responsables de la santé, et ne s’aventurant que dans des endroits comme l’épicerie ou la pharmacie.

En vous gardant le plus près possible de chez vous, des millions d’Américains s’adaptent à la nouvelle norme.

Mais la claustrophobie à propos de la quarantaine est une conséquence réelle, souvent désagréable, d’éviter le monde extérieur. Le pire de cette claustrophobie peut être évité dans les zones qui ne sont pas fermées en sortant régulièrement, en se déplaçant et en observant des changements saisonniers qui se poursuivent malgré la pandémie.

En fait, de nombreuses autorités et experts recommandent les activités de plein air avec prudence.

“Vous ne pouvez pas rester assis à la maison. Il y a un certain point où vous devenez fou », explique le Dr Daniel Griffin, spécialiste des maladies infectieuses au Columbia University Medical Center.

Bien sûr, il y a plusieurs facteurs à considérer et plusieurs limites (selon l’emplacement ou le niveau de vulnérabilité personnelle) quant à la mesure dans laquelle vous pouvez vous aventurer. Et dans les zones actuellement les plus touchées par l’augmentation du nombre de cas, la plupart des activités de plein air ne sont tout simplement pas possibles car les autorités travaillent à lutter contre le virus.

Lisez la suite pour des conseils généraux sur la façon de sortir à l’extérieur pendant la pandémie, et assurez-vous de garder un œil sur vos règles locales à mesure qu’elles évoluent.

Si vous vivez près d’un espace ouvert, considérez-le comme votre point zéro pour un peu d’air frais.

Le psychologue Baruch Fischhoff, qui étudie la prise de décision, entre autres, dit qu’il est normal de sortir, d’aller n’importe où vraiment à l’extérieur, tant que vous vous engagez à suivre les protocoles de distanciation sociale décrits par les experts médicaux.

Cela signifie rester à au moins deux mètres de toute personne avec laquelle vous ne vivez pas. Les parcs ou les plages bondés ne fonctionneront pas.

Les terrains de jeux et les installations publiques comme les toilettes doivent être évités en raison de leur nature de contact élevé.

En Italie, les autorités ont fermé des parcs, des jardins et des aires de jeux et ont interdit la course à pied et d’autres activités de loisirs en plein air, qui ne sont désormais autorisées qu’à proximité des maisons des personnes. Dans d’autres régions, les parcs et les quartiers sans foule sont toujours considérés comme une bonne option pour l’air frais.

Fischhoff, professeur au Département de génie et de politique publique de l’Université Carnegie Mellon, encourage les gens à considérer tout le monde autour d’eux (en dehors des personnes avec lesquelles ils vivent) comme porteurs de virus, car il n’y a pas suffisamment de preuves pour supposer le contraire.

“Les personnes âgées et les plus vulnérables, telles que les personnes de plus de 60 ans, les personnes atteintes de diabète, de maladies cardiaques ou pulmonaires devraient envisager de se réfugier chez elles dans certaines circonstances, car ces personnes seraient à haut risque si elles étaient exposées et infectées”. Dit Griffin.

La règle de près de deux mètres ne s’applique pas aux personnes avec qui vous vivez ou étreignez dans votre cohorte sociale, un terme plus récent qui décrit les quelques personnes avec lesquelles vous avez choisi de vous isoler.

Griffin explique que le concept d’une cohorte sociale liée au coronavirus gagne du terrain dans la communauté médicale.

“Avec une période potentielle de 18 mois à venir, il s’agit d’une forme de distanciation sociale et d’isolement social moins draconienne et, espérons-le, réalisable dans des groupes de la taille d’une grande famille élargie qui empêche la propagation entre ces groupes isolés.”

Comme la distanciation sociale, elle peut se positionner comme le prochain phénomène introduit dans la vague de nouvelles normes de comportement social.

Une promenade dans les bois

Griffin et Fischhoff conviennent tous les deux que la randonnée est une activité de plein air acceptable, suivant la règle des près de deux mètres, bien qu’elle ne soit pas sans risques non liés au coronavirus.

Si vous faites une promenade d’une heure avec votre conjoint ou un ami avec lequel vous vivez et que l’un d’entre vous a un accident qui nécessite d’aller aux urgences, vous ajoutez essentiellement du stress au système de santé déjà surchargé.

Par conséquent, avec la pratique de l’éloignement social et l’amélioration des efforts d’hygiène, vous devez être prudent avec les risques du monde.

“Soyez toujours prudent, mais maintenant soyez un peu plus prudent”, a déclaré Griffin.

Vous devez conduire jusqu’à l’endroit où ils marcheront dans des voitures séparées, dit-il, si l’autre personne n’est pas quelqu’un avec qui vous vivez pour maintenir la distance sociale.

Si vous vous aventurez en randonnée, il est primordial d’éviter les installations publiques. Ce banc le long du sentier peut sembler attrayant, mais s’asseoir dessus est risqué car vous ne savez pas qui d’autre a été là récemment.

Griffin souligne la force du virus: il peut vivre pendant des jours sur n’importe quel nombre de surfaces, y compris sur cette rive.

“Nous n’avons pas abordé les aspects non intuitifs de la position des mains”, explique Fischhoff, soulignant qu’il y a encore du travail à faire dans ce domaine.

Cela suggère que si vous pouvez garder vos mains loin des choses ou vous assurer de ne pas toucher votre visage avant de vous laver les mains, vous pouvez prendre une meilleure décision d’aller faire une promenade ou une randonnée.

Cependant, croiser brièvement les chemins avec d’autres humains n’est pas un gros problème. Heureusement, ce contact passager, explique Griffin, n’est pas considéré comme à haut risque.

Mais rendez service à votre voisin et attendez d’éternuer ou de tousser une fois que vous aurez le trottoir ou le sentier pour vous tout seul.

Règles de champ

Alors que certains parcs nationaux américains Ils ont fermé aux visiteurs, de nombreux autres membres du National Park Service restent ouverts et renoncent aux frais d’entrée.

Kathy Kupper, spécialiste des affaires publiques pour le National Park Service, rapporte que les frais n’ont pas été appliqués «pour aider à fournir aux gens un accès à la nature et aux nombreux avantages mentaux et physiques qui accompagnent le temps passé à l’extérieur “

En plus de respecter les directives de distanciation sociale, Kupper dit que les visiteurs «doivent également adhérer aux principes de« Ne laisser aucune trace »et être prêts à ce que certaines installations ne soient pas disponibles, y compris les centres d’accueil, les toilettes, les fontaines à eau ou service alimentaire ».

Quant au camping dans les parcs nationaux ou ailleurs, si vous utilisez une tente, respectez les règles et ne vous installez pas près d’un autre camp, a déclaré Griffin.

De nombreux camps ont fermé en réponse au coronavirus, laissant les sites dispersés et plus éloignés comme seules options.

“Les toilettes publiques dans les camps sont un peu troublantes par la preuve que le virus pourrait être excrété dans les fèces, donc il peut y avoir un risque ici”, explique Griffin.

Vous pouvez consulter le site Web du NPS ou les sites du département des parcs d’État pour obtenir les dernières informations sur les différentes installations et opérations du parc.

Certaines zones ont fermé l’accès à la plage, en particulier dans les destinations à haute densité populaires pendant les vacances de printemps.

Miami Beach, Fort Lauderdale et Tampa ont émis des mandats pour fermer certaines des plages les plus populaires de Floride. En Australie, Bondi Beach ferme ses portes en réponse à une foule de gens qui ignorent les conseils en matière de distanciation sociale.

Mais les plages ouvertes et non peuplées peuvent apporter un peu de soulagement à l’extérieur.

«C’est bon d’aller à la plage. J’encourage les gens à aller à la plage », ajoute Griffin, soulignant à nouveau la nécessité de trouver des moyens de profiter de la vie et de faire ce que nous aimons faire.

Griffin faisait référence aux plages pendant l’intersaison, pas au genre de plages surpeuplées de Floride qui ont récemment fait la une des journaux pendant les vacances de printemps, regorgeant de jeunes qui n’étaient apparemment pas dérangés par les appels à l’éloignement social.

Mais une plage de Jersey Shore ou une plage des Hamptons en mars ou avril? Ça devrait aller si ce n’est pas bondé et que vous gardez vos distances avec les autres visiteurs de la plage en basse saison.

“Il n’est pas plus dangereux d’être sur la plage qu’ils ne seraient assis ensemble dans leur salon”, a ajouté Griffin, mais a ajouté que la sécurité d’aller à la plage devrait être réévaluée si l’épidémie est toujours grave au début de la saison chargée. l’été.

Conclusion (pour l’instant): Oui, c’est bien de s’aventurer à l’extérieur. Il est normal de se dégourdir les jambes ou de se pelotonner sur une couverture sur une étendue de plage non peuplée. Installez une tente qui respecte les exigences de la distanciation sociale.

Cependant, si vous appartenez à l’un des groupes les plus à risque, rester à l’intérieur est une bonne idée.

“Pour l’instant, nous devrons peut-être laisser les jeunes et en bonne santé à l’extérieur”, a déclaré Griffin.

