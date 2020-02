PharmaMar annonce que la lurbinectédine a été désignée médicament orphelin en Australie | Les entreprises

PharmaMar a annoncé que l’agence de réglementation australienne (TGA) a accordé la désignation de médicament orphelin à la lurbinectédine pour le traitement du cancer du poumon à petites cellules.

Le 17 mai 2017, PharmaMar et Singapore Specialized Therapeutics Asia ont annoncé la signature d’un accord pour la commercialisation de la lurbinectédine en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans 12 pays asiatiques (Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines , Singapour, Timor oriental, Thaïlande et Vietnam).

Le cancer du poumon microcytaire est un cancer très agressif qui est généralement diagnostiqué avec une maladie avancée, souvent métastatique, ce qui limite le rôle des approches traditionnelles et pose un pronostic pire que les autres types de cancer du poumon.

On estime qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande, environ 15% des cancers du poumon sont microcytaires.

Chaque année, il y a plus de 15 000 nouveaux cas de cancer du poumon dans ces pays.

Lurbinectedina

La lurbinectédine est un composé synthétique actuellement en recherche clinique.

Il s’agit d’un inhibiteur sélectif des programmes de transcription oncogéniques dont dépendent de nombreuses tumeurs. Parallèlement à son effet sur les cellules cancéreuses, la lurbinectédine inhibe la transcription oncogène dans les macrophages associés à la tumeur, diminuant la production de cytokines qui sont essentielles à la croissance tumorale.

La dépendance à la transcription est un objectif reconnu dans ces maladies, dont beaucoup manquent d’autres objectifs réalisables.