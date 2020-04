PharmaMar démarre l’essai clinique avec Aplidin pour traiter COVID-19 | La société

La société pharmaceutique PharmarMar a annoncé le début de l’essai clinique avec Aplidin (plitidepsine) pour le traitement des patients atteints de COVID-19, après avoir été autorisé par l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS).

Tel que rapporté par PharmaMar ce mardi à travers un fait pertinent envoyé à la National Securities Market Commission (CNMV), il s’agit d’une “étude multicentrique, randomisée, parallèle et ouverte pour évaluer le profil de sécurité et l’efficacité de trois Dose d’aplidine chez les patients COVID-19 nécessitant une hospitalisation.

Trois hôpitaux de la Communauté de Madrid participeront à l’étude, comme indiqué par PharmaMar.

La plitidepsine agit en bloquant la protéine eEF1A, présente dans les cellules humaines, et qui est utilisée par le SRAS-CoV-2 pour reproduire et infecter d’autres cellules. Grâce à ce blocage, la reproduction du virus à l’intérieur de la cellule est évitée, ce qui le rend impossible et sa propagation au reste.

Le 13 mars, Pharmamar a annoncé qu’elle allait demander l’autorisation de tester l’application du composé Aplidin chez des patients infectés par un coronavirus, après que des tests de laboratoire aient montré qu’elle pouvait guérir la maladie.

La société teste depuis des années l’utilisation du composé anti-tumoral Aplidin pour le traitement du myélome multiple.