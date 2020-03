Phase 2, jusqu’à ce que l’historique de transmission du Covid-19 ne soit plus reconnu: López-Gatell

Les personnes atteintes de diabète, les personnes âgées et les femmes enceintes courent un risque accru si elles reçoivent Covid-19.

Hugo López-Gatell Ramírez, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, a souligné que le premier décès enregistré au Mexique par un coronavirus confirme ce qui précède, eu égard au fait que Les personnes atteintes de maladies chroniques – dans ce cas, l’obésité et le diabète – ont un risque accru d’avoir la forme compliquée de la maladie.

Du Palais National, il a ajouté que les autres secteurs de la population qui sont plus susceptibles de se compliquer s’ils sont infectés par Covid-19, sont les femmes âgées et les femmes enceintes. évaluation médicale s’ils présentent des symptômes.

Jeudi, il a été annoncé que le nombre de cas positifs dans le pays s’élève déjà à 118. Cependant, López-Gatell a précisé que, bien que sur la carte du Mexique tous les États aient infecté des personnes, cela ne signifie pas qu’il existe une transmission dispersée en raison de la total infecté, la source de l’infection a été identifiée: un voyage à l’étranger ou la visite d’une personne provenant de sites de transmission actifs.

“Nous devons nous préparer à une longue épidémie, nous l’avons dit. Tous les scénarios se produisent dans les moments que nous les avions envisagés. Ce n’est pas une situation fortuite, c’est l’application des connaissances scientifiques, l’orientation des communautés scientifiques internationales et nationales et la relation étroite avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui nous permet de rester fermes dans un plan technique bien planifié, bien calculé et avec les interventions qui conviennent », a-t-il expliqué lors de la conférence du matin.

Encore une fois, le responsable du ministère de la Santé a demandé l’aide des médias pour garder la population concentrée sur ce qui est important, car, a-t-il dit, ce qu’il faut, c’est une vision claire et objective de ce représentant l’épidémie.

“C’est une épidémie dans laquelle il y aura des cas, dont la grande majorité sont à 80% bénins; un pourcentage inférieur, 15% les personnes âgées, atteintes de maladies chroniques ou les femmes enceintes qui peuvent avoir une maladie nécessitant une hospitalisation; et un pourcentage encore plus faible de décès de personnes“Il a souligné.

En ce qui concerne le changement de phase, il a précisé que non pas parce qu’un décès est survenu, cela signifie qu’il doit automatiquement passer à la phase 2, car il a fait valoir que le deuxième scénario était lié au fait que L’historique de transmission ne peut plus être reconnu.

Dans le cas du défunt, il a déclaré que “nous avons des antécédents qu’il était six jours avant le début de ses symptômes lors d’un rassemblement public (concert) où, en raison de la nature de l’événement, l’exposition à des personnes voyageant de l’étranger ou les étrangers des sites de diffusion communautaire pertinents “, a-t-il dit.

Pas de changement de plan

Le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé a déclaré que le plan qui a été conçu pour trois mois a pris en compte tous les éléments qui peuvent être présentés: préparation; phases de transmission; activités publiques, sociales et privées; capacité hospitalière à traiter les cas de maladie qui l’exigent et coordination des aspects économiques.

Elle a donc estimé que Il n’est pas nécessaire de modifier le plan, bien au contraire.

“Il fonctionne comme prévu, exactement ce que nous envisageons se passe ce qui allait se passer”, at-il dit.