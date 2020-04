Pillage, manifestations et affrontements politiques, radiographie de COVID-19 en Amérique | Monde

La lutte contre le coronavirus en Amérique va au-delà de l’aspect sanitaire. Malgré les plus de 33 000 décès dus à la pandémie, la situation actuelle a été marquée par le limogeage du ministre, qui a affronté le président Jair Bolsonaro au Brésil, par l’annonce par l’Équateur qu’il y a un écart de près de 6 000 décès dans sa région plus touchés par le pillage en Colombie et par les manifestations aux États-Unis contre la séquestration.

Les tensions politiques de ces derniers jours en raison de la pandémie ont connu aujourd’hui l’un de leurs moments les plus critiques lorsque Bolsonaro a limogé son ministre de la Santé, Luiz Henrique Mandetta, promoteur des quarantaines devant COVID-19, que le président est venu à étiqueter de la “grippe”.

Une décision annoncée à un moment où le coronavirus s’accélère dans le pays, avec près de 2 000 décès et quelque 30 000 cas et attend que le pic de la maladie arrive en mai, donc le départ du plus grand défenseur pour appliquer les recommandations de L’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui avait un taux d’approbation de 76%, a été saluée par de forts applaudissements contre le dirigeant d’extrême droite.

Pour remplacer Mandetta, qui a affirmé dans une interview à la chaîne de télévision Globo ce week-end que Bolsonaro “confond” le pays et a appelé à un “discours unique” devant COVID-19, le président brésilien a nommé le nouveau ministre de la Santé le oncologue Nelson Teich, avec une carrière reconnue en médecine privée mais aucune expérience en administration publique ou en politique.

CHOC DE POUVOIRS À EL SALVADOR

Cependant, ce n’était pas la seule situation de tension dans la vie politique qui a été vécue ce jour à cause du coronavirus en Amérique, un continent qui enregistre au moins 743607 infections et 33028 décès, selon les chiffres les plus récents de l’OMS.

Le Salvador s’est réveillé face à une crise institutionnelle après l’annonce par le président Nayib Bukele d’ignorer une décision de la Cour suprême ordonnant l’arrêt des arrestations “forcées” et des séquestrations de ceux qui violent la quarantaine décrétée face à la pandémie.

“Je ne comprends pas leur désir morbide de voir notre peuple mourir, mais j’ai juré de respecter et d’appliquer la Constitution. Tout comme je ne respecterais pas une résolution m’ordonnant de tuer des Salvadoriens, je ne peux pas non plus respecter une résolution qui m’ordonne de les laisser mourir”, a publié Bukele. sur leurs réseaux sociaux.

Face à cette réaction du président, la section ibéro-américaine des droits constitutionnels (IIDC) -El Salvador a appelé Bukele à “exercer son obligation d’assurer la santé publique dans le cadre de la constitution et des lois”, tandis que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a rappelé à l’État d’El Salvador “son obligation de garantir que les mesures adoptées avant COVID-19 ont une approche des droits de l’homme”.

LA TENSION SOCIALE GRANDIT

Les habitants des bidonvilles des principales villes de Colombie ont effectué au cours des dernières heures des tentatives de pillage et des protestations pour manque de nourriture et d’aide économique pendant la quarantaine pour lutter contre le coronavirus, qui a commencé le 25 mars et culminera, en principe, la prochaine 27 avril.

À Medellín, des citoyens ont bloqué des routes et tenté de piller des camions avec de l’aide humanitaire avant qu’ils ne soient distribués, tandis qu’à Bogotá et Cali, une casserole à la main, ils sont sortis pour protester parce qu’ils disent qu’on leur a promis une aide qu’ils n’ont pas encore reçue, malgré que la quarantaine a commencé il y a 23 jours.

Des cas qui ne sont pas isolés sur le continent, comme on peut le voir aux États-Unis, où les manifestations se multiplient dans différentes parties du pays qui sont devenues l’épicentre mondial de la pandémie (640 000 infections et plus de 30 000 décès), faire pression sur le président Donald Trump et les gouverneurs des États pour qu’ils lèvent les mesures de confinement, qui font des ravages sur l’économie.

Ce jeudi, c’était au tour de Richmond, la capitale de l’État de Virginie, gouvernée par le démocrate Ralph Northam, qui a décrété hier une prolongation de deux semaines, jusqu’au 8 mai prochain, de la cessation des activités économiques non essentielles, tandis que le Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré aujourd’hui qu’il prolongerait l’arrêt des activités non essentielles jusqu’au 15 mai.

COMPENSATION DE 5700 MORTS

En Équateur, l’un des pays les plus touchés du continent, les autorités ont confirmé qu’il y avait un écart de 5700 décès au cours de la première quinzaine d’avril dans la province de Guayas, épicentre de la pandémie dans le pays avec 5754 patients (70%) et 187 décès (46%), une différence dans les chiffres qui peut être due à “COVID, COVID présumé et décès naturels”.

La sous-déclaration des données, tant infectées que décédées, était l’une des possibilités envisagées par le gouvernement qui, il y a deux semaines, ne parlait que de 2 500 à 3 500 décès dans la ville de Guayaquil, capitale du Guayas.

Mais la notification d’un écart de près de 6 000 décès, en seulement deux semaines et dans une seule province, a surpris l’ampleur, et si elle était confirmée, cela signifierait un net rebond de l’impact de la maladie.

MESURES DE LIMITE DE TEMPS

Le Mexique a annoncé qu’il prolongerait les mesures de distanciation sociale jusqu’au 30 mai pour empêcher l’escalade de la pandémie dans le pays et face au défi de plus en plus évident d’empêcher l’effondrement du système de santé.

Le soi-disant Sana Distancia Day envisage la paralysie des activités non essentielles et encourage les gens à rester à la maison, bien que la quarantaine ne soit pas obligatoire afin de ne pas affecter les millions d’employés dans le travail informel, dans un pays qui ajoute plus de 5 800 cas et 449 décès.

Le Chili, à son tour, commencera à distribuer la soi-disant “carte COVID” lundi prochain, qui permettra d’identifier les personnes qui ont surmonté le virus et qui “ne sont pas non plus capables de transmettre cette maladie à d’autres”, selon le ministre de la À la vôtre, Jaime Mañalich.

PRÉOCCUPATIONS DU FMI ET DE FITCH

Les effets sur l’économie continuent d’être l’un des principaux axes de la pandémie, qui pourrait générer “une autre décennie perdue (…) entre 2015 et 2025” en Amérique latine, selon le directeur de l’hémisphère occidental du Fonds monétaire international (FMI) jeudi. , Alejandro Werner.

L’économie de l’Amérique latine et des Caraïbes diminuera de 5,2% cette année en raison de l’impact de la crise sanitaire actuelle, une baisse plus profonde que celle de l’économie mondiale, qui chutera de 3%, selon les prévisions présentées cette semaine par le FMI.

De plus, l’agence de notation Fitch a révélé qu’elle avait mis sept pays de la région dans une perspective négative pour la première fois en raison de l’impact du COVID-19: Chili, Colombie, Uruguay, Panama, Aruba, Costa Rica et Bolivie.

“Cette crise est d’une ampleur sans précédent, nous ne serions donc pas surpris de voir de nouvelles dégradations des notes”, a averti Shelly Shetty, directrice de Fitch pour la dette en Amérique latine.