Pito fulmine Córdoba Heritage qui perd 7-1 avec Movistar Inter | Sports pratiques

En trois minutes et 34 secondes, il n’y avait pas d’histoire dans le pavillon Jorge Garbajosa à Torrejón de Ardoz ou n’importe quelle option Patrimoine de Cordoue, pliée incontestablement par la Movistar Inter, le leader de la Ligue de futsal, et le Brésilien Pito, qui a débordé rapidement (7-1).

Une défaite fulminante, la cinquième au cours des dix derniers jours, de l’équipe andalouse, qui n’a ajouté qu’un triomphe dans les douze derniers événements, mais qui détient toujours quatre points d’avantage sur la zone de relégation; les meilleures nouvelles, ainsi que le soutien remarquable de ses fans dans le pavillon de Madrid, d’une équipe qui, sauf au premier moment, n’a jamais eu la possibilité de gagner chez l’Inter.

Dans un scénario d’une telle ampleur, face à un adversaire d’un tel niveau, chaque concession est une invitation à la défaite. Un adversaire du pouvoir de Movistar Inter, qui a permis à l’équipe andalouse pour la première fois, frustré par l’arrêt sensationnel des erreurs, n’admet pas les erreurs Alex Gonzalez et, tout à coup, condamné à toute vitesse.

Pito létal

Parce que, lorsque Córdoba Patrimonio déplorait toujours l’occasion manquée, le jeu s’est échappé sans discussion, plié par deux actions de Pito en trois minutes et demie: la première, 1-0, quand il a débordé par le groupe et a connecté un surprenant tir du pied gauche pour Cristian. Le deuxième, 2-0, quand il a assisté – ou donné – le but de Ricardinho.

Le premier à deux minutes et 18 secondes de jeu; le deuxième à trois minutes et 34 secondes et deux pour mettre Cordoba Heritage dans les cordes depuis le début d’un match inaccessible depuis lors pour lui, même s’il a reconstruit sa silhouette défensive par la suite ou a lancé une paire de pots-de-vin incisifs.

Le gardien de but-joueur n’a même pas réussi. Avec 2-0, l’entraîneur Miguel Ángel Martínez, ‘Maca», il se tourna vers un révulsif qui était également inefficace. Le test irréfutable était de 3-0. L’équipe andalouse n’avait alors créé aucune occasion grâce à cette formule. Et à la première défaite, le troisième but local. De Marlon.

Un 3-0, au bord de la minute 5, est un résultat dévastateur pour toute équipe sur le terrain de l’équipe la plus titrée de la Ligue et de la Coupe d’Europe; encore plus d’un set blessé par son élimination en Copa del Rey mercredi dernier contre Talavera. Un mur inégalé. Et c’était pour Córdoba Patrimonio.

Pas même une action débordante de Zequi ni aucun jeu de stratégie, notamment pour les interventions des Alex Gonzalez, a permis au bloc andalou, avec un profil déjà plus compétitif, d’approcher le tableau de bord, qui a augmenté à 4-0 à la mi-temps, avec un but contre la contre-attaque de l’Inter, culminé par Pito (m. 11).

La deuxième partie était déjà une procédure. Il a marqué un but Cordoba Heritage, le 5-1 qu’il a marqué Cristian à la contre-attaque, et avait une présence beaucoup plus offensive, avec plusieurs arrêts au mérite du gardien rival, Álex González, mais n’a jamais mis en difficulté le triomphe du leader de la Ligue, clos par un expressif 7-1, œuvre de Pito.

– Fiche technique:

7 – Movistar Inter: Álex González, Raya, Ricardinho, Pito, Gadeia – cinq initiales -; Bébé, Marlon, Borja, Elisandro, Ortiz et Bruno.

1 – Patrimoine de Cordoue: Cristian, Lolo Jarque, Manu Leal, Pablo del Moral, Cristian C.M. -initial initial-; Jésus, David Leal, Daniel, Zequi, Javi Sánchez, Koseki et Gonzalo Puebla (p).

Buts: 1-0, m. 3: Pito. 2-0, m. 4: Ricardinho. 3-0, m. 5: Marlon. 4-0, m. 11: Pito. 5-0, m. 24: Bébé. 5-1, m. 27: Cristian C.M. 6-1, m. 34: Bébé. 7-1, m. 40: Pito.

Arbitres: Blas Alonso et Romero Candela (C. Castellanomanchego). Les visiteurs Jésus (m. 4), Cristian (m. 22) et Lolo Jarque (m. 37) ont été avertis.

Incidents: match correspondant à la dix-huitième journée de Ligue en Première Division, disputé dans le pavillon Jorge Garbajosa de la ville madrilène de Torrejón de Ardoz devant environ 3000 spectateurs.

