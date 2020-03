Pizza gratuite, tarte gratuite et toutes les autres meilleures offres – .

Le Pi Day 2020 est aujourd’hui, et il y a des tonnes d’offres disponibles dans les grands restaurants et détaillants à travers le pays.

Toutes les meilleures offres de Pi Day disponibles sur le marché aujourd’hui peuvent être trouvées dans ce tour d’horizon

Si vous décidez de sortir et de profiter de l’un de ces grands cadeaux et réductions, vous devez continuer à être en sécurité et à utiliser la distance sociale afin d’éviter de contracter ou de propager le nouveau coronavirus.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Le Pi Day 2020 est officiellement arrivé! Ce n’est peut-être pas aussi excitant qu’en 2015, mais aujourd’hui, c’est toujours le 14 mars – ou 3,14 – qui est affectueusement connu sous le nom de Pi Day. Tu sais, pi. Comme dans π. Comme dans 3.141592653589793238 et ainsi de suite. Pi Day a toujours été l’occasion pour les pizzerias, boulangeries et autres fournisseurs de délices délicieux d’offrir des cadeaux et des offres. Offers.com rassemble toujours toutes les meilleures offres chaque année, et il en a été de même aujourd’hui pour le Pi Day 2020. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin ci-dessous et n’oubliez pas d’appeler vos petits magasins locaux préférés dans votre région, car ils pourraient ont leurs propres offres spéciales pour le Pi Day. Si vous allez sortir pour profiter de l’une de ces offres, faites de votre mieux pour être en sécurité, lavez-vous les mains constamment et gardez autant de distance que possible entre vous et tout le monde.

7 onze: Pour célébrer la Journée nationale de la tarte, 7-Eleven propose deux offres de pizza disponibles en magasin et sur l’application 7NOW. Tout d’abord, vous pouvez vous rendre dans un magasin ou passer une commande de livraison 7NOW pour obtenir une pizza entière pour seulement 3,14 $. Ou, comme deuxième option, scannez votre application 7Rewards en magasin le 14 mars, et vous obtiendrez une tranche pour seulement 50 cents.

Restaurant et brasserie BJ: Célébrez la journée Pi avec une mini-pizza à une garniture pour 3,14 $. Cette offre est valable uniquement pour les convives.

Blaze Pizza: Le 14 mars, obtenez une pizza de 11 pouces pour 3,14 $. Cette offre sera disponible dans l’application Blaze Pizza à partir de 15 h 14, heure locale, le 14 mars.

Bojangles: Le restaurant célèbre le Pi Day en offrant trois de leurs tartes aux patates douces pour 3,14 $.

Marché de Boston: Le 14 mars, le marché de Boston offrira une offre spéciale d’achat-un-un sur leurs tartes au poulet. Tout ce que vous avez à faire est d’apporter un coupon Pi Day sur leur site (ou de le montrer sur votre téléphone) et vous pourrez profiter d’une tarte au poulet rôtie gratuite à l’achat d’un autre pot à tarte et d’une boisson.

Cheddars Casual Café: Commandez une tarte au poulet maison et obtenez une tarte au cheddar gratuitement le 14 mars.

Cheddar’s Scratch Kitchen: Cheddar’s Scratch Kitchen ramène son offre «Pi (e) One, Get One». Les clients qui achètent le pâté au poulet fait maison Cheddar le 14 mars en recevront un autre gratuitement. Aucun coupon nécessaire.

Pizza CiCi: Imprimez ce coupon et obtenez un buffet adulte de 3,14 $ à l’achat d’un buffet adulte et d’une grande boisson le jour du Pi.

DoorDash: Pour célébrer le Pi Day, DoorDash s’associe à Mod Pizza pour vous offrir une pizza de garniture «infinie» gratuite lorsque vous dépensez 3,14 $. Pour utiliser votre pizza gratuite, utilisez simplement le code MODPIDAY sur l’application ou le site Web DoorDash le 14 mars.

Le marché frais: Venez déguster de délicieuses tartes de The Fresh Market. Leurs tartes aux pommes et aux cerises de 9 pouces de la boulangerie ainsi que leur tarte au poulet de la charcuterie coûteront 3,14 $ le 14 mars seulement.

Grand Traverse Pie: En l’honneur du Pi Day, la chaîne de restaurants offrira une tranche gratuite de Michigan ABC Pie à tout achat.

Grubhub: Pour célébrer le Pi Day, Grubhub prélève 3,14 $ sur le prix total de votre commande dans les six restaurants suivants: BJ’s Brewhouse, CPK, Lou Malnati’s, Pizza Hut, Sbarro et Schlotzsky’s.

Hungry Howie’s: Du 13 au 15 mars, Hungry Howie’s offrira une pizza moyenne à une garniture pour 3,14 $ avec tout achat de pain au prix du menu.

Marco’s: Le jour de la fête nationale Pi, achetez une grande pizza au prix du menu et obtenez-en une deuxième pour 3,14 $ lorsque vous utilisez le code PIDAY2020.

Marie Callender: Imprimez ce coupon et célébrez le Pi Day avec une part de tarte gratuite.

Pieologie: La chaîne de pizzas organise un Pi Day spécial – achetez une Artisan Thin Pizza et obtenez-en une deuxième pour 3,14 $. De plus, les membres Pie Life Rewards de Pieology peuvent être inscrits pour gagner de la pizza gratuite pendant un an s’ils téléchargent l’application Pie Life Rewards le jour du Pi

Pilote volant J: Le plus grand réseau de centres de voyage en Amérique du Nord offre 5 $ de rabais sur les pizzas entières du 9 au 15 mars grâce à l’application Pilot Flying J.

Pizza Hut: Profitez d’une grande pizza pour les amateurs de viande pour seulement 10 $, soit 30% de rabais sur le prix régulier.

Pizza Inn: Pour célébrer le jour de Pi et la folie de mars, le restaurant propose sa croûte farcie au triple fromage pour livraison et emporter pour 10,99 $.

Pizza de table ronde: Du 13 au 16 mars, obtenez 3,14 $ de rabais sur les pizzas moyennes, grandes ou très grandes.

Votre tarte: Le 14 mars, tous les utilisateurs de l’application Your Pie rewards pourront obtenir une pizza de 10 pouces pour seulement 3,14 $. Vous n’avez pas l’application? Aucun problème. Téléchargez-le maintenant et vous obtiendrez votre offre Pie Day ainsi que 25 points.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..