Plácido Domingo est libéré et récupère de COVID-19 à son domicile à Acapulco – . Miami (51)

MEXIQUE – Le ténor espagnol Plácido Domingo a été libéré de l’hôpital d’Acapulco où il a été traité pour COVID-19 et se rétablit chez lui, ont confirmé des sources de la santé lundi.

En outre, grâce à une déclaration officielle publiée sur son compte Facebook, le chanteur de 79 ans a assuré lundi qu’il y avait eu beaucoup d’informations confuses et incorrectes sur sa santé.

«Je suis à la maison et je me sens bien. Heureusement, dès le premier symptôme, j’ai été, comme toujours, sous surveillance médicale, étant donné mon âge et mes comorbidités, donc l’infection au COVID-19 a été immédiatement suspectée et cela m’a beaucoup aidé. Maintenant, je continue thérapie et repos “, a-t-il déclaré sur le réseau social.

Le ténor a également souligné l’importance de rester à la maison, a remercié ceux qui se sont inquiétés pour leur santé et a assuré qu’il pense à toutes les personnes qui souffrent actuellement et se battent pour sauver la vie des malades.

Le Madrilène (1941) a annoncé dimanche 22 mars par le biais de ses réseaux sociaux qu’il avait été testé positif au COVID-19 après avoir été testé pour des symptômes tels que la toux et la fièvre, bien qu’il ait également précisé “qu’il est en bonne santé”.

Samedi, le porte-parole du chanteur a confirmé que Domingo était stable à l’hôpital.

Le secrétaire à la santé de l’État de Guerrero, où se trouve Acapulco, et l’hôpital du Prado, la clinique privée où le chanteur serait hospitalisé, ont refusé à l’époque de fournir des détails sur l’hospitalisation du ténor espagnol.

Cependant, les deux instances ont refusé de nier ou de confirmer les informations avec l’argument de la protection de la vie privée des patients.

Malgré cela, dans son tableau officiel confirmé par COVID-19, le ministère fédéral de la Santé a signalé le numéro 142 à un homme de 79 ans arrivé dans le pays le 13 mars détecté à Guerrero en provenance d’Espagne, ce qui coïncide avec l’âge du chanteur.

Un syndicat représentant des artistes d’opéra a trouvé des dizaines de personnes qui ont déclaré avoir été abusées sexuellement par le chanteur.

Dans sa précédente publication sur les réseaux sociaux, datée du 24 mars, l’artiste a remercié les messages de souhaits de récupération qu’il avait reçus.

“Je suis très reconnaissant et ému par la vague de messages que j’ai reçus de tant de personnes. Merci beaucoup du fond du cœur. Prenez soin de votre santé, restez en sécurité et # StayOnCasa”, écrit-il sur Facebook.

Avec des acclamations, des applaudissements prolongés et des cris de joie, ils ont accueilli Plácido Domingo au Festival de Salzbourg après la tempête déclenchée par des accusations de harcèlement sexuel contre lui dans les années 1980.

Après avoir annoncé sa propagation du coronavirus, Placido Domingo a assuré que lui et sa famille seraient isolés, indiquant qu’il était le seul à avoir présenté des symptômes.

Le ténor était le 19 février dans la ville de Tequila, dans l’état oriental de Jalisco, où il s’est produit à l’Opéra Studio Beckmann, comme le montrent les photographies qu’il a lui-même partagées sur ses réseaux.

