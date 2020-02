Plan de croissance et d’emploi Vidoomy: nouveaux bureaux à Milan | Communiqués

La start-up leader dans la diffusion de vidéos publicitaires sur les médias premium, une référence en Espagne et en Amérique latine, ouvre ses nouveaux bureaux à Milan et contribue à la création d’emplois dans le cadre du Plan de croissance et d’emploi Vidoomy 2020. Après avoir atteint une position de référence Dans le secteur de la publicité numérique en introduisant le filtre Vidoomy Opinions, adtech commence à rendre son développement visible à travers l’expansion à travers l’Europe.

Vidoomy ouvre ses nouveaux bureaux à Milan, clé de son expansion en Europe, conformément aux objectifs présentés dans le plan de croissance et d’emploi de cette année. L’adtech leader dans la diffusion de vidéos publicitaires dans les médias premium de référence en Espagne et en Amérique latine ouvre des frontières vers le marché européen de la publicité numérique et offre de nouvelles opportunités d’emploi à Vidoomy.

Depuis sa naissance, l’entreprise s’est efforcée de maintenir la qualité de ses services par la modernisation et l’innovation constantes de sa propre technologie. Par exemple, grâce à la promotion de son produit phare, le Vidoomy Slider, ou l’incorporation d’opinions Vidoomy, un filtre qui améliore l’engagement en filtrant avec précision les préférences des utilisateurs concernant la publicité qu’ils consomment sur le Web.

Annonceurs, éditeurs et utilisateurs trouvent un triple avantage dans les services de Vidoomy, qui considère Milan comme une opportunité unique d’augmenter sa pertinence dans le secteur et de maintenir son chiffre d’affaires. Le plan de croissance et d’emploi de Vidoomy pour 2020 sera le point d’appui pour qu’Adtech augmentera sa part de marché en Europe et atteindra ses trois objectifs principaux: l’emploi, l’expansion et la croissance de Vidoomy.

Le nouvel espace de travail en Italie accueillera une équipe de professionnels qui travaillera dans l’entreprise pour son renforcement et sa présence dans le reste des puissances européennes. Avec les nouveaux bureaux Vidoomy à Milan, la présence d’un autre espace de travail physique de la startup devient officielle. Jusqu’à présent, Vidoomy a un siège à Madrid, où son siège et ses équipes commerciales sont situés dans des points stratégiques en Amérique latine. L’objectif de la start-up à long terme est de continuer à croître comme auparavant pour avoir une présence physique dans d’autres pays d’Europe.

Le secteur de la publicité numérique est un secteur millionnaire qui met constamment à jour la technologie et gagne de plus en plus en pertinence parmi les sociétés de marketing numérique et les sociétés de publicité en général. Pour cette raison, les entreprises de publicité numérique telles que Vidoomy, dont l’activité principale est de diffuser des campagnes de publicité numérique créées par des annonceurs et des marques, doivent s’efforcer d’offrir des services innovants tels que les avis Vidoomy grâce aux dernières technologies Big Data, la programmation et diffusion de contenu publicitaire sur des pages Web dans des formats et des supports premium.

Vidoomy est une start-up leader de la publicité numérique en Espagne et en Amérique latine qui est devenue une référence dans le secteur de la publicité numérique. Avec plus de 2500 éditeurs directs dans le monde, la société espagnole a décidé de s’implanter sur le continent européen en ouvrant un nouvel espace de travail physique à Milan dans le cadre de son plan de croissance et d’emploi Vidoomy pour 2020.

