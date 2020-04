Plasma sanguin testé pour le traitement des coronavirus – . Miami (51)

Cela n’a pas été prouvé, mais

expériences scientifiques sur le processus dans lequel le sang de

Les survivants de COVID-19 pourraient aider ceux qui ont attrapé le

coronavirus. C’est un traitement où les anticorps trouvés dans

plasma du donneur.

Des donneurs potentiels sont déjà identifiés en Floride pour participer à ce qu’ils appellent le «plasma convalescent», un traitement contre les coronavirus.

Recherche de traitements contre COVID-19

continue dans le monde entier. En Chine, où le virus est originaire, les scientifiques ont

réussi à isoler des anticorps afin de prévenir le coronavirus

pénétrer les cellules.

Le Dr Zhang Linqi, professeur à l’Université Tsinghua de Pékin, a déclaré que “l’importance de

anticorps pour traiter le cancer et les maladies auto-immunes et infectieuses.

Ces anticorps peuvent être efficaces dans la prévention et le traitement.

contre le coronavirus, y compris les traitements plasmatiques. “

En janvier, les médecins de Pékin ont commencé à

examiner les anticorps du sang prélevés sur des patients

récupéré de COVID-19.

Le Dr Zhang Linqi dit maintenant “qu’ils essaient de

identifier les anticorps les plus puissants pour diminuer le risque de mutation

du coronavirus ».

Aux États-Unis, le

L’administration d’aliments et de médicaments a facilité l’accès au plasma

sang de personnes récupérées du virus pour les patients infectés

mortelle.

“Le traitement est appelé” plasma

convalescent “et c’est un essai clinique, mais la FDA a donné un permis d’urgence

pour une utilisation chez des patients gravement malades “, a déclaré la porte-parole de One Blood,

laboratoires à but non lucratif qui identifient des donneurs potentiels.

Susan Forbes de One Blood dit que “nous sommes

travailler avec le service de santé de la Floride … pour trouver ceux

les donneurs (…) devront se qualifier pour un don de sang

en plus des réglementations de la FDA. “

La procédure implique la détection de

anticorps corporels contre le virus dans le plasma du donneur. Ensuite, injectez

chez le malade.

Les scientifiques avertissent qu’il ne s’agit pas d’un vaccin. Plus d’informations sur la façon dont vous pouvez participer à ces essais cliniques entre ICI

.