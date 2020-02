PLayas de Castellón, champion d’Espagne des clubs “indoor” quatre ans plus tard | Sports pratiques

Il Castellón joue a récupéré ce samedi quatre ans plus tard le championnat des clubs en piste d’athlétisme en salle, LaLigaSports Cup, vaincre de deux points (92 contre 90) pour FC Barcelona, défenseur du titre, lors de la 39e édition tenue au Palau Velòdrom Lluis Puig Valencia.

La compétition a affronté les huit meilleurs clubs masculins d’Espagne dans un programme axé sur deux heures. Comme les années précédentes, la victoire a été discutée au corps à corps entre Barcelone, défenseur du titre et en possession de 17, et les plages de Castellón, qui ajoute déjà cinq championnats et est arrivé après avoir atteint le premier doublé de ligue de son histoire en 2019 et avoir décroché le premier trophée d’équipe de l’année, LaLigaSports Cup, dépassant précisément l’azulgrana.

Le FC Barcelone a remporté six victoires dans les treize événements, contre quatre dans les Playas, mais l’équipe de Castellón a remporté un meilleure moyenne.

Classement final

Le classement final a ordonné les équipes comme ceci: Playas de Castellón (92 points), FC Barcelone (90), Numantino Athletics (62), Champ du Scorpion 71 (55), Fent Cami Mislata (53), Unicaja Jaén Inner Paradise (46), Société réelle (36) et AD Marathon (33).

L’Athlétisme Numantino a célébré pleinement sa troisième place, dans laquelle il succède à la Royal Society, qui a cette année subi deux disqualifications.

Le tournoi a commencé par un duel serré entre l’Azerbaïdjanais du Barça -cubano d’origine- Alexis Copello, qui a remporté le bronze aux Coupes du monde 2009, et Pablo Torrijos, des Plages, en triple saut. L’Espagnol, qui avait remporté la semaine dernière à Boston avec 16,75, au départ du World Indorr Tour, a également gagné ici: 16,65, record du championnat et trois centimètres de plus que Copello.

La Tolède Lucas Bua, à son retour après 10 mois sans compétition pour des problèmes physiques, il a donné le meilleur score à Barcelone avec sa victoire au 400 avec 47,43.

Dans le cercle des poids, les Polonais Konrad Bukowiecki a donné un nouveau triomphe aux Plages, qu’il défend depuis qu’il était junior, et a arraché, avec un tir de 21,13 m, à Manuel Martinez Le record du championnat. Carlos Tobalina, avec 19,29, il a donné une deuxième place au Barça.

practicodeporte@efe.com