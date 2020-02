Playz renouvelle “Cam On”, le premier salon du talent de la photographie en Espagne | Culture et divertissement

Playz, la jeune chaîne de contenu numérique de RTVE, présente la deuxième saison de “Cam On”, son spectacle de talents photographiques dans lequel cinq influenceurs s’affrontent pour prendre le cliché le plus créatif et personnel.

Après le succès de sa première édition, avec environ 1,5 million de vues sur YouTube et le site Playz, “Cam On” revient avec de nouveaux défis et différents protagonistes. Ce seront les influenceurs Alba Paul Ferrer, Amarna Miller, Dante Caro, Marc Vilas et Carlos Marín (M. Zeta) qui se battront, à travers leurs photographies, pour remporter “Cam On II”.