PLC propose d’avoir un fonds de 1 600 millions de cordobas pour lutter contre Covid-19

Le Parti constitutionnel libéral (PLC) a présenté deux projets de loi visant à allouer un fonds d’urgence de 1,6 milliard de córdobas à partir du budget de la République, afin de renforcer la réponse du système de santé à la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19.

De ce fonds, il a été proposé dix mille cordobas bond (environ 293 $) pour acheter de la nourriture, dont “les familles les plus pauvres bénéficieraient pour leur permettre de survivre dans la période où elles ne peuvent pas travailler” en raison du risque de contagion de la pandémie.

Une deuxième initiative proposée par le PLC moratoire fiscal de six mois pour suspendre le paiement de l’eau, de l’énergie, du téléphone, d’Internet, des services de câblodistribution ainsi que la perception des taxes et redevances.

En outre, que la Surintendance des banques et autres institutions financières (Siboif) avec les banques et autres entités financières conviennent de mécanismes de suspension de la collecte des crédits personnels, hypothécaires, agricoles et autres également pour une période de six mois.

Les deux initiatives de la “Loi spéciale créant le fonds et les politiques de prévention, de soins, de suivi et de secours des familles nicaraguayennes en raison des effets de la pandémie de coronavirus”, et de la “Loi d’isolement social, de secours et de flexibilité de paiement” des services de base, des dettes auprès du système bancaire et du Trésor public face à la pandémie Covid-19 », ont été présentés ce mercredi 1er avril par le banc PLC au Premier Secrétariat de l’Assemblée nationale.

Maximino Rodríguez, l’un des députés derrière les mesures, a expliqué que le fonds de 1 600 millions de córdobas peut être obtenu à partir de divers postes de dépenses en capital, sans nécessairement affecter les projets d’investissement, car les ressources administratives peuvent être utilisées pour cela. . Il ne faut pas non plus toucher aux budgets de paiement des salaires des fonctionnaires.

“Le bon de dix mille cordobas serait remis aux familles les plus pauvres, qui comme elles doivent travailler chaque jour pour gagner pour subvenir à leurs besoins, afin que l’État leur offre cette aide afin qu’elles s’isolent chez elles pour qu’elles ne continuer à courir le risque de contracter le virus, et donc de l’étendre “, a déclaré Rodríguez.

Ce fonds serait un capital initial qui devrait être augmenté avec des dons privés, des agences de coopération et des organisations multilatérales.

Le régime déciderait quels articles utiliser

Maximino Rodríguez, adjoint du PLC LA PRENSA / JADER FLORES

Rodríguez a indiqué que “les pouvoirs de l’exécutif ne sont pas envahis”, en ce sens qu’il ne s’agit pas d’une proposition de réforme budgétaire, mais qu’il s’agit de deux nouvelles initiatives législatives “et la Constitution politique donne aux députés le pouvoir de faire propositions législatives ».

Dans ce qui est proposé par le PLC, le régime de Daniel Ortega et Rosario Murillo est laissé à décider “les éléments qu’ils considèrent comme devant être affectés” du budget général de la République 2020, à utiliser comme fonds d’urgence.

“Il est proposé d’être utilisé pour l’achat d’outils dont le personnel médical a besoin, par exemple des ventilateurs, qui coûtent environ 20 000 $ chacun, qui sont nécessaires et doivent en avoir suffisamment à disposition, car nous savons que dans les hôpitaux il y en a très peu dans le pays », a déclaré Rodríguez.

Bien que les autorités du ministère de la Santé (Minsa) aient insisté sur le fait qu’il existe 19 hôpitaux équipés pour soigner les personnes infectées par le coronavirus, des organisations médicales indépendantes ont assuré qu’elles manquaient de respirateurs pour soigner les personnes touchées, car il n’y en aurait qu’environ 120 fans dans le pays.

Avec ce fonds d’urgence de 1 600 millions de cordobas, il est établi que des fournitures médicales telles que des masques, des gants, des tests rapides pour le coronavirus, des médicaments et du matériel de remplacement périodique pourraient être achetés pour les médecins, les patients atteints de Covid-19, ainsi que des intrants à distribuer à la population générale.

Ce fonds serait géré par un comité administratif composé de la Minsa, du ministère des Finances, d’un représentant de la société civile, d’un autre de la Croix-Rouge, des maires, d’entreprises privées et d’un fonctionnaire du Système national de prévention, d’atténuation et de soins. aux catastrophes (Sinapred).

Concernant le moratoire de six mois sur le paiement des services de base et les prêts bancaires, le CLP a proposé que les familles soient autorisées à payer ces factures accumulées dans un délai de deux ans, mais sans intérêts.

La dictature d’Ortega y Murillo minimise la pandémie mondiale de Covid-19, malgré le fait que plus de 852 000 personnes infectées et plus de 42 000 décès sont signalés dans le monde. Cinq cas ont été confirmés au Nicaragua, dont l’un est décédé au cours de la semaine passé et un autre a été déchargé, selon le Minsa. Il y a environ 15 cas suspects.