PLEXUS crée le concept Healthy Space Guarantee pour la phase de sortie du confinement | Communiqués

Il s’agit d’un ensemble de solutions pour aider les espaces physiques tels que les magasins, les banques, les compagnies d’assurance, les hôtels et les administrations publiques qui garantissent un contact minimal ou inexistant avec des supports susceptibles d’être contaminés. Contacless, sans papier, rendez-vous, contrôle de la température, alertes aux utilisateurs pour éviter les foules grâce aux cartes de chaleur, sont quelques-unes des solutions que Plexus commence à mettre en œuvre Avant la fin de la phase de confinement, la plus grande entreprise technologique de Galice , Les Baléares et l’une des premières entreprises indépendantes en Espagne, a lancé toutes ses équipes pour activer des mesures innovantes et spécifiques qui garantissent la télé-assistance dans les administrations publiques, la demande d’un rendez-vous en ligne pour être correctement assisté, a même mettre en place des centres de service à la clientèle pour aider dans les pics de soins saturés que les grands magasins et les administrations ont eu.

À partir de là, il a conçu un ensemble de mesures à travers le concept de “Healthy Guarantee Space” pour briser la barrière de la peur initiale qui existera, selon toutes les études, lors de l’entrée dans les magasins, les grands magasins, les institutions financières, les points d’attention directe et bien sûr, avec plus de force dans le secteur de l’hôtellerie et de l’aviation. Il s’agit de garantir le moins de contact avec toute surface susceptible d’être infectée.

La plupart des applications partent des produits de Plexus Tech mais sont parfaitement intégrables dans la plupart des applications ou solutions déjà proposées par les entreprises. Le client n’aurait qu’à entrer dans l’application de l’établissement où il souhaite se rendre et à suivre les indications sécuritaires qui garantissent le moins de contact, moins de flux de personnes dans le même espace physique, ou même permettre des mesures de jaugeage en évitant les files d’attente inutiles ou les distances de sécurité non recommandé.

Il sera appliqué dans les institutions financières avec sans contact complet, à commencer par le GAB lui-même où vous devez taper la broche, des solutions telles que la mesure de la température corporelle de manière personnalisée et humanisée, jusqu’aux systèmes de détection via son produit phare TRAQUS, Capable de détecter les cartes de chaleur et d’envoyer des messages push sur les téléphones mobiles avertissant que les distances de sécurité recommandées entre les personnes ne sont pas respectées ou que d’autres zones avec moins de densité de personnes sont libres. Elle permettra la traçabilité dans le cas des salariés, afin de garantir leur sécurité, de telle sorte que si, au fil des jours, un salarié pouvait être infecté, la traçabilité de ses démarches au sein de l’entreprise pourrait être connue et maîtrisée immédiatement la situation.

Ces solutions sont soutenues par le travail que la société de technologie galicienne a développé pendant cette crise dans les hôpitaux de Madrid, où elle a déjà collaboré avec 37 d’entre eux, y compris la conception et la collaboration pour diriger les infrastructures technologiques de l’hôpital de campagne IFEMA.

À propos de Plexus Tech

Plus de 72 millions de chiffre d’affaires et 1500 employés, répartis dans 16 bureaux à travers l’Espagne, Francfort, Lisbonne et Londres. Elle est présente dans 27 pays au service du tourisme et de l’hôtellerie, du secteur bancaire et des secteurs industriels et de détail auprès des grands opérateurs du pays. En bref, il travaille pour de grands comptes IBEX35. Il a une présence dans la santé des 17 communautés autonomes et une vaste expérience dans l’éducation avec des projets réussis comme Edixgal de la Xunta de Galicia.

Contact

Nom du contact: Silvia Fraga Patricio

Contact: Directeur Général de la Stratégie chez Plexus

Images https://bit.ly/3cK0CDT Légende: Silvia Fraga, directrice générale de la stratégie chez PLEXUS

Auteur: PLEXUS https://bit.ly/3cK0DaV Légende: Garantie d’espace sain

Auteur: PLEXUS https://bit.ly/3eLvdCS Légende: Passcard

Auteur: Plexus https://bit.ly/2S0kKJI Légende de la photo: Traqus Technological Solution

Auteur: Plexus