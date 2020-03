Pluie de médailles pour l’Espagne en duathlon européen, avec Jocelyn Brea troisième | Sports pratiques

Il Duathlon espagnoll était protagoniste dans la Championnat d’Europe de cette spécialité, a joué ce samedi à Punta Umbría (Huelva), où ils ont remporté un total de sept médailles entre les différentes catégories, élite, sub-23 et junior, dont le bronze de Jocelyn Brea dans le test d’élite féminine.

La ville de Huelva était une fois de plus une fête de duathlon, avec beaucoup de public sur les trottoirs encourageant les athlètes, dans une compétition qui a commencé par les tests des groupes d’âge, pour mettre fin aux courses élite féminine et masculine, avec un équilibre pour l’équipe espagnole de neuf médailles, trois d’or, une d’argent et trois de bronze.

Chez les femmes, victoire de l’Autrichienne Lisa Perterer (58:45), suivi des Britanniques Beth potter, à neuf secondes, et une grande troisième place de l’espagnol Jocelyn Brea, qui s’est terminée à 1:16 du vainqueur. Un triomphe qui s’est forgé dans le segment du vélo. Sonia Bejarano C’était sixième, avec 1:00:31. L’actuel champion d’Europe, Irene Loizate, conclu en quinzième position.

Pour sa part, Marta Pintanel – huitième au total – a remporté le titre de champion U-23, avec Marina Muñoz, troisième dans ce groupe d’âge.

Là où il n’y avait pas de médailles pour l’Espagne, c’était dans l’élite masculine, malgré la participation d’Emilio Martín qui cette fois ne pouvait pas être avec les meilleurs, dans son pays natal. Les problèmes physiques de Huelva l’ont empêché d’opter pour des médailles. De très bientôt, les représentants espagnols sont apparus dans un deuxième groupe, loin de la lutte pour les médailles.

Le français Benjamin Choquert, un grand favori, a été le vainqueur et a revalidé la victoire, tandis que Krilan LeBihan il était deuxième, premier sous-23 et troisième Alistair Brownlee.

Succès junior

Dans la catégorie junior, il y a eu un bain de médailles pour l’équipe espagnole. Or et argent chez les femmes et or et bronze chez les hommes. Carla Dominguez, avec seulement 16 ans, a prévalu avec un temps de 1:02:34, tandis que Maria Casals Il a ensuite terminé, à 22 secondes.

La troisième classée dans l’épreuve féminine était la Néerlandaise Kim T Verlaat, 54 secondes. Carla Guisande Il était également proche du podium, terminant cinquième, avec un temps de 1:04:56.

Pour sa part, la première place masculine est allée à José Ignacio Gálvez, avec un temps de 56:14. Puis les Portugais ont pris fin Alexander Silva, à 35 secondes, avec Nicolas Heir, troisième, à 49 secondes. En outre, Joan Reixach a terminé cinquième avec 58:41.

