Plus de 100 000 personnes infectées et près de 3 490 décès par coronavirus dans le monde | La société

Plus de 100 000 personnes infectées et près de 3 490 morts quittent déjà le coronavirus dans le monde, suite au rapport ce samedi du premier décès en Amérique latine.

Les autorités sanitaires des pays touchés ont signalé aujourd’hui 3 735 nouveaux cas (102 en Chine et 3 633 dans le reste du monde), de sorte que le total mondial atteint désormais 101 927.

Le nombre de tués depuis le début de la maladie en décembre 2019 est passé à 3486 (3073 en Chine et 413 à l’extérieur de ce pays), avec 28 nouveaux décès sur le territoire chinois aujourd’hui et 78 dans le reste du monde.

LA PREMIÈRE MORT EN AMÉRIQUE LATINE

En Amérique, environ 10 pays enregistrent des cas. L’Argentine a signalé son premier décès ce samedi à cause du virus chez un homme de 64 ans de Buenos Aires, qui avait été en Europe et souffrait de diabète, d’hypertension, de bronchite chronique et d’insuffisance rénale, devenant ainsi le premier en Amérique latine.

Le nombre de décès est également passé à 19 aux États-Unis tandis qu’au Paraguay, les autorités ont confirmé le premier cas de contagion détecté chez un homme de 32 ans qui s’est rendu en Équateur pour affaires ces derniers jours et est rentré dans le pays au début du mois.

L’ÉCHELLE DES CONTAGES NE S’ARRÊTE PAS EN CHINE

La Chine continue de concentrer environ 80% des cas, avec 80 813 infections, bien que dans le reste du monde, le nombre total d’infectés continue d’augmenter à un rythme plus élevé et atteint déjà 21 110.

En revanche, le nombre de pays touchés est proche de cent, après avoir enregistré un ou plusieurs cas pour la première fois dans cinq nouveaux territoires (Colombie, Vatican, Pérou, Serbie et Togo), ce qui porte le nombre total de pays touchés à 93 .

Après la Chine, la Corée du Sud reste le pays le plus touché, avec 6 767 cas (483 nouveaux au cours des dernières 24 heures), suivie de l’Italie, avec 5 061 cas (1 145 nouveaux).

Ils sont suivis par l’Iran 4 747 cas (1 234 nouveaux), puis la France et l’Allemagne, qui avec plus de 600 cas ont dépassé chacun plus de 400 au Japon.

En Italie, pays qui compte le plus grand nombre de cas enregistrés en Europe, 36 autres personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures pour porter le nombre total à 233, tandis que 1 145 nouveaux infectés ont été notifiés, de sorte que le nombre total est de 5 061, selon les dernières données fournies par le chef de la protection civile, Angelo Borrelli.

Les personnes considérées comme guéries sont 589, soit 66 de plus que ce vendredi, tandis que 567 patients sont admis en réanimation, avec une augmentation de 105 par rapport au dernier bilan.

Lors de la conférence de presse quotidienne habituelle pour communiquer les dernières données, le président de l’Institut supérieur de la santé, Silvio Brusaferro, a surtout demandé aux personnes âgées de respecter les recommandations de se trouver chez elles et d’éviter les contacts avec d’autres personnes.

Le Conseil des ministres de l’Italie a approuvé hier soir un nouvel ensemble de mesures pour limiter la propagation du coronavirus, notamment la suspension des activités judiciaires jusqu’au 22 mars et l’embauche d’environ 20 000 médecins et agents de santé.

Le Vatican a annoncé que la prière angélique du dimanche et l’audience générale mercredi seront tenues par Francisco de la bibliothèque du Palais pontifical et seront diffusées sur vidéo pour éviter la congrégation publique sur la place Saint-Pierre par mesure de précaution.

Il a également été annoncé que jusqu’au dimanche 15 mars, la participation des fidèles invités aux messes que le Pape célèbre chaque matin dans sa résidence à la Maison de Santa Marta sera suspendue.

L’épidémie a même touché le secrétaire général du Parti démocrate (PD) du gouvernement italien et président de la région du Latium (dont la capitale est Rome), Nicola Zingaretti.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Zingaretti a expliqué que tous les protocoles prévus sont appliqués et qu’il est en isolement familial, tandis que sa famille et le reste des personnes qui ont eu des contacts étroits avec lui sont examinés.

IMPACT ÉCONOMIQUE

La Commission européenne (CE) a informé aujourd’hui l’Italie qu’elle ne prendra en compte dans ses règles budgétaires “aucune dépense budgétaire spécifique” liée à la crise des coronavirus, après que ce pays a annoncé une révision à la hausse du déficit lié à Covid-19.

Le commerce international de la Chine, deuxième économie mondiale, a chuté de 9,6% d’une année sur l’autre au cours des deux premiers mois de l’année, en partie à cause de la rupture à laquelle le pays a été soumis à des mesures de prévention et de contrôle.

En Iran, 145 personnes sont mortes sur un total de 5 823 personnes infectées, dont 1 669 se sont déjà rétablies, selon les chiffres publiés aujourd’hui par le ministère de la Santé.

Au cours des dernières 24 heures, 1 076 nouvelles personnes infectées par COVID-19 se sont enregistrées et 21 personnes sont décédées.

Fateme Rahbar, députée élue de Téhéran du secteur conservateur lors des récentes élections législatives de février, devait commencer son mandat au Parlement fin mai.

Un enterrement organisé il y a deux semaines dans la ville espagnole de Vitoria (nord) est devenu le plus grand épisode de propagation du coronavirus enregistré à ce jour en Espagne, avec plus de 60 personnes infectées.

Les données ont été fournies par le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, Fernando Simón, qui a également confirmé que les cas de coronavirus en Espagne atteignent déjà 475 positifs, tandis que le nombre de décès s’élève à dix, après avoir certifié aujourd’hui le Décès de deux personnes âgées de 90 et 91 ans, l’une à Vitoria et l’autre à Madrid.