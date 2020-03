Plus de 100 000 personnes récupérées de Covid-19: OMS

À l’échelle mondiale, plus d’un demi-million de cas d’infection virale ont été confirmés. Il faut 12 à 18 mois pour développer un vaccin efficace.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a affirmé ce vendredi que dans le monde plus de 100 000 personnes se sont déjà remises du coronavirus Covid-19, alors que plus d’un demi-million de cas ont été confirmés.

Il a signalé que parce que 12 à 18 mois pour développer un vaccin pour être efficaces contre la maladie, des thérapies sont recherchées pour aider au traitement des patients grâce à l’essai de solidarité, auquel les premiers participants de Norvège et d’Espagne vont bientôt s’inscrire.

«Plus il y aura de pays qui participeront au test, plus vite nous aurons des résultats. Pendant ce temps, nous demandons aux gens et aux pays de s’abstenir d’utiliser des thérapies qui n’ont pas démontré leur efficacité dans le traitement de Covid -19 “, a-t-il déclaré.

L’essai, impliquant plus de 45 pays et dirigé par l’OMS, Il comparera l’innocuité et l’efficacité de quatre médicaments différents ou des combinaisons de ceux-ci avec COVID-19, ce qui réduira le temps nécessaire pour générer des preuves solides sur leur fonctionnement.

Adhanom a rappelé que l’histoire de la médecine regorge d’exemples de médicaments qui fonctionnaient sur papier ou dans un tube à essai, mais pas chez l’homme ou qui étaient nocifs.

“Pendant la Epidémie d’Ebola Plus récemment, par exemple, certains médicaments jugés efficaces se sont avérés moins efficaces que d’autres lors d’une comparaison au cours d’un essai clinique. Nous devons suivre les preuves. Il n’y a pas de raccourcis », a-t-il mentionné.

Il a souligné qu’il est nécessaire de veiller à ce que l’utilisation de médicaments non éprouvés ne crée pas de pénurie pour traiter les maladies pour lesquelles ils se sont révélés efficaces.

“Alors que la pandémie évolue et davantage de pays sont touchés, nous apprenons de plus en plus de leçons sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas “, a-t-il conclu. (Ntx)