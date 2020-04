Plus de 100 experts offrent des conseils de crise gratuits aux PME, aux indépendants et aux professionnels | Communiqués

Le groupe PowerMBA de professionnels multidisciplinaires, étudiants et anciens, intègre la plateforme #ThePowerMBAresponde. Tous résoudront les doutes sur le droit du travail; stratégie; les finances; télétravail ou attirer des clients grâce au marketing numérique, entre autres. Les personnes intéressées peuvent contacter #ThePowerMBAresponse par chat ou vidéoconférence, sans frais ni engagement

La crise sanitaire et le drame humain causés par la pandémie de COVID-19 ont provoqué un blocus économique avec de graves conséquences pour des millions de professionnels, d’entrepreneurs et de travailleurs indépendants. En réponse à ce défi sans précédent, ThePowerMBA, l’école de commerce qui a révolutionné le marché de l’éducation, mettra à la disposition du tissu productif une équipe composée de plus de 100 experts sur sa plateforme #ThePowerMBAresponde.

Ces experts, possédant une vaste expérience dans des entreprises de premier plan, mettront gratuitement leurs connaissances au service des PME, des indépendants et des professionnels en période d’incertitude. #ThePowerMBAresponde répondra aux doutes et défis de gestion auxquels est confronté le secteur privé, dans le but de récupérer le tissu productif dans les meilleurs délais et de sortir plus fort de cette crise sanitaire et économique.

Les parties intéressées peuvent contacter le groupe d’experts sélectionnés via la plateforme. Les professionnels, tous les étudiants ou anciens de ThePowerMBA, tels que Jorge Martín (Beer & Food); Jaime Pfretzschner (Phone House) ou José Peinado (Schneider Electric), conseilleront les entreprises sur des questions liées à ces domaines (entre autres):

• Sujets liés au droit du travail

• Redéfinition de la stratégie et du modèle économique

• Gestion financière en période de faible demande

• Aider les entrepreneurs

• Outils de marketing numérique pour attirer les clients

• Mise en place de méthodologies de télétravail

• Gestion d’équipe à distance

• Démarrage d’un e-commerce

Le groupe sélectionné par ThePowerMBA pour cette initiative est composé de professionnels expérimentés, aux profils hétérogènes et représentatifs de la diversité de l’économie espagnole. Les promoteurs ont estimé que ce groupe de plus de 100 experts bénévoles consacrerait altruistement plus de 5000 heures à #ThePowerMBAresponde, ce qui signifierait aider plus de 1500 professionnels, indépendants et entreprises chaque mois.

L’initiative #ThePowerMBAresponde s’inscrit dans la mission stratégique de l’école de commerce de “démocratiser l’accès à une formation de qualité”. Rodrigo Núñez, promoteur de l’initiative, souligne que «la seule compensation de la part de ces volontaires est de sentir qu’ils mettent toutes leurs connaissances au service des personnes qui créent des emplois dans ce pays et qu’ils sont confrontés à un scénario inconnu. Ils recevront toutes les connaissances et les conseils que nous pouvons. »

