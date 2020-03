plus de 100 millions doivent rester chez eux en raison de la pandémie – . Miami (51)

MIAMI – Les États de Louisiane, du Delaware et de l’Ohio ont ordonné dimanche à leurs résidents de rester chez eux, de sorte que plus de 100 millions d’Américains sont déjà en quarantaine préventive pour tenter de réduire l’expansion rapide du coronavirus dans le pays, qui a déjà avec près de 35 000 cas et des centaines de décès.

Avec ces trois nouvelles annonces, au moins huit États du pays ont exhorté leur population à éviter de sortir pour toute activité qui n’est pas “essentielle” après l’avoir fait ces derniers jours en Californie, à New York. , Illinois, Oregon, Washington, New Jersey et Connecticut.

Le premier État à prendre cette mesure a été la Californie, considérée comme la cinquième économie du monde et dont les 40 millions d’habitants sont en quarantaine depuis le vendredi 20 mars.

Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a appelé à une conférence de presse dimanche pour garder les plus de 11 millions d’habitants de la maison d’État.

L’arrêté, qui entre en vigueur de minuit du lundi au mardi, s’ajoute à celui adopté par le gouverneur de Louisiane Bel Edwards, qui a ordonné à ses résidents de ne pas quitter leur domicile du lundi après-midi au moins jusqu’au 12 avril. .

“Alors que le nombre de cas continue de croître, j’ordonne à tous les Louisianais de rester chez eux, à moins qu’il ne soit absolument nécessaire qu’ils partent”, a déclaré le gouverneur à plus de 4,5 millions d’habitants.

Le troisième État à émettre une ordonnance similaire était le Delaware, dont le gouverneur, John Carney, a signé une ordonnance de séquestration du mardi au 15 mai pour les moins d’un million d’habitants de la région.

Pour lutter contre cette «menace pour la santé publique», Carney a demandé aux résidents d’aller travailler et de rentrer directement chez eux. “Si vous n’avez pas besoin de nourriture ou d’autres articles essentiels, restez à la maison”, a-t-il dit.

En plus de ces États, la ville de Philadelphie, la plus grande ville de Pennsylvanie, a annoncé ce dimanche l’ordre de rester chez lui pour ses 1,5 million d’habitants.

La propagation de la maladie inquiète le président Donald Trump, qui a mis la Garde nationale à la disposition des États de Washington, de New York et de Californie.

“Ces Etats ont été les plus touchés”, a déclaré le président lors de la conférence de presse quotidienne du groupe de travail de la Maison Blanche qui vise à aplatir la courbe des infections et des décès.

Les troupes de la Garde nationale – une force de réserve qui opère dans chaque État et passe sous le contrôle du président en temps de guerre ou de crise – soutiendront ces États dans la construction d’unités pour héberger les malades et garantir les fournitures.

Dimanche, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a demandé l’aide du gouvernement fédéral, après avoir signalé que le nombre d’infections dans cet État s’élevait à plus de 15 000, tandis que celui des personnes tuées par COVID-19 est de 115, ce qui place cet état à la première place des victimes mortelles par le coronavirus dans le pays.

Pour aider à soigner les malades, un navire-hôpital, l’USNS Comfort, qui compte environ un millier de chambres, devrait arriver sur la côte de la ville, mais il le fera dans “quelques semaines”, car il est en cours d’amélioration. .

Trump a également annoncé dimanche qu’il enverrait un autre navire, l’USNS Mercy, un autre navire-hôpital qui est amarré à San Diego et arrivera dans le port de Los Angeles dans quelques jours.

Lors de la même conférence de presse de Trump, le vice-président Mike Pence a rapporté qu’au moins 254 000 Américains avaient déjà été testés pour le coronavirus et que plus de 30 000 étaient positifs.

Ce nombre place le pays à la troisième place dans les statistiques mondiales des infections, en dessous de la Chine et de l’Italie et après avoir dépassé l’Espagne.

Pence n’a pas signalé le nombre de morts de COVID-19, et alors que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) notent que 201 décès ont été enregistrés, le nombre de morts par divers moyens porte ce chiffre à doubler.

Les contagions par coronavirus ont atteint le cœur de la politique à Washington, le Capitole, où ce dimanche, on savait que le sénateur Rand Paul avait été testé positif, ce qui a conduit quatre autres législateurs républicains de la Chambre haute à choisir de rester en quarantaine volontaire.

Cela complique les options pour approuver des mesures de lutte contre les effets sur la santé et l’économie, car il y a moins de votes pour atteindre les 60 nécessaires pour mener à bien le paquet législatif de mesures de relance économique pour faire face à COVID-19.

En ce sens, les sénateurs ne sont pas parvenus à un accord ce dimanche et le vote pour faire avancer le processus d’approbation d’un paquet d’aide millionnaire a échoué, de sorte que les pourparlers doivent continuer à aboutir à un pacte bipartisan.

