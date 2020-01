Plus de 166 000 personnes se battent aujourd’hui pour l’un des 4 005 emplois à Correos | Économie

Au total, 166 348 personnes assisteront ce dimanche aux tests organisés par Correos pour pourvoir 4 005 postes fixes dans toute l’Espagne, ce qui est la plus grande offre de stabilisation de l’emploi lancée par cette entreprise publique au cours de la dernière décennie.

Les tests pour le personnel fixe auront lieu simultanément dans 86 bureaux de poste dans 29 villes, et l’essentiel des postes à pourvoir concernera la distribution motorisée et à pied dans les zones urbaines et rurales (2 618 postes).