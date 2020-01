Plus de 40 dirigeants mondiaux participent au plus grand événement diplomatique organisé à Jérusalem en mémoire de l’Holocauste, qui cette année est marquée par le 75e anniversaire de la libération d’Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp d’extermination du régime nazi.

Un dîner offert par le président d’Israël, Reuvén Rivlin, dans lequel le roi Felipe VI d’Espagne était le seul représentant étranger à parler au nom des dirigeants, a commencé aujourd’hui les événements commémoratifs officiels.