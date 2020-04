Plus de 40 jeunes du Texas ont ignoré les ordonnances de séquestration, sont partis en vacances au Mexique et ont été testés positifs pour le coronavirus

Non aux voyages non essentiels à la frontière américano-mexicaine 0:40

(.) – Des dizaines de vacanciers du Texas sont montés à bord d’un avion pour s’amuser et sont rentrés avec des coronavirus.

Environ 70 personnes dans la vingtaine ont affrété un avion d’Austin, au Texas, et se sont rendues au Mexique pour les vacances de printemps il y a deux semaines. Ils sont allés à l’encontre des conseils des responsables de la Maison Blanche qui ont demandé aux gens d’éviter de se réunir en groupes de plus de 10 personnes et de ne pas effectuer de voyages aériens non essentiels.

Maintenant, 44 de ces voyageurs ont été testés positifs pour le coronavirus; Ils sont tous étudiants à l’Université du Texas à Austin, a déclaré mercredi à . un porte-parole de l’université.

Un élu a envoyé un message fort aux vacanciers.

“Cessez d’être des idiots”, leur a dit le président du Texas de la Chambre des représentants Dennis Bonnen sur l’affilié de . KXAN. “Dépassez-vous. Qu’ils pensent que c’est un problème ou non, la vérité est que c’est le cas. S’ils pensent que cela pourrait ou non les affecter, c’est le cas. La réalité est que si je suis un collégien qui va passer les vacances de printemps au Mexique, vous affectez beaucoup de gens. Grandis. “

Ce qui est également alarmant, c’est que certains des passagers qui se sont rendus à Cabo San Lucas, au Mexique, ont pris des vols commerciaux vers leur domicile, a déclaré le ministère de la Santé publique d’Austin.

Des dizaines d’autres passagers du vol sont surveillés, ont déclaré des responsables de la santé publique.

“Le virus se cache souvent chez les personnes en bonne santé et donne à ceux qui risquent sérieusement d’être hospitalisés ou de mourir”, a déclaré le Dr Mark Escott, responsable intérimaire d’Austin-Travis County Health, dans un communiqué. “Alors que les jeunes sont moins à risque de complications, ils ne sont pas à l’abri d’une maladie grave et de la mort de covid-19.”

Le service de santé publique local et UT Health UT Health Austin et les services de santé universitaires ont contacté tous les passagers de l’avion en utilisant les manifestes de vol des Centers for Disease Control and Prevention.

Trump prolonge les mesures contre les coronavirus jusqu’au 30 avril 3:53

L’Université du Texas à Austin travaille pour aider les responsables de la santé publique.

“L’université travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé d’Austin pour aider à trouver des contacts”, a déclaré le porte-parole de l’université JB Bird. “L’incident est un rappel de l’importance vitale de prendre au sérieux les avertissements des autorités de santé publique concernant les risques d’être infecté par covid-19 et de le transmettre à d’autres.”

Les étudiants qui se sont révélés positifs se sont auto-isolés, ont déclaré des responsables de la santé. Le Département d’État des services de santé a été alerté.

Le président de l’université, Gregory L. Fenves, a exhorté les étudiants à faire preuve de bon jugement et à réfléchir à la manière dont leurs actions peuvent affecter les autres.

“Il est de notre responsabilité de suivre les ordres de santé publique locaux, étatiques et nationaux, et de faire preuve de bon jugement pendant cette crise”, a déclaré Fenves dans un communiqué mercredi. «Notre comportement et les décisions que nous prenons ont des ramifications directes pour notre propre santé et celle de tous dans notre ville et au-delà. Nous devons tout faire pour limiter la propagation de ce virus; les conséquences des actions imprudentes en ce moment peuvent ne pas être plus claires. »

Le maire Steve Adler a rendu une ordonnance de séquestration pour Austin le 24 mars.

Le Mexique ne faisait pas l’objet d’un avis de voyage lorsque cela s’est produit, ont déclaré des responsables de la santé.

Les États-Unis ont annoncé le 19 mars leur intention de suspendre les voyages non essentiels entre les deux pays en raison de la pandémie.

.