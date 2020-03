plus de 400 mille infections, 18 mille morts et plus de 100 mille récupérés

Le pays le plus préoccupant sur le continent américain est les États-Unis, avec environ 50 000 infections et au moins 600 décès dus à cette maladie.

Plus de 400 mille infections et dénombrement.

Le nouveau coronavirus Covid-19 s’est développé en 185 pays du mondeBien que la majorité des cas (plus de 81 500) se concentrent en Chine, où plus de 70 000 se sont rétablis, mais un peu plus de 3 200 sont décédés.

La maladie a eu de multiples implications, notamment économiques, et a provoqué aujourd’hui la Jeux olympiques de Tokyo pour 2021.

Le bilan des morts dans le monde dépasse 18 mille. Mais l’espoir demeure le nombre de ceux récupérés: plus de 102 mille.

Après la Chine, l’Italie est le pays avec le plus de cas (plus de 69 000 diagnostiqués, 6820 morts et 8326 récupérés), suivi des États-Unis (46 mille 805 diagnostiqués, 600 morts et 178 récupérés), tandis que l’Espagne est le quatrième pays le plus touché monde, avec près de 40 000 cas et 2 800 morts.

Voici les pays les plus infectés:

Infographie: RTVE

Ce mardi à Mexique, le sous-secrétaire à la santé, Hugo López-Gatell, a donné les informations suivantes: «9 sur 10 (infectés) n’auront pas besoin de soins avancés. »

Ce pays est officiellement entré dans la phase 2 parce que les contagions locales sont déjà enregistrées et son gouvernement a annoncé des mesures telles que des prêts aux petites entreprises, le reste obligatoire des personnes âgées qui travaillent dans le gouvernement ou des entreprises privées, en plus de l’embauche médecins et infirmières pour faire face à la pandémie.

Malgré les chiffres qui font peur à personne, le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a appelé à la panique: