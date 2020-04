Plus de 55% des hôteliers ont déjà besoin d’un financement extérieur ou dépensent des économies | Économie

Plus de 55% des hôteliers ont besoin de financements extérieurs ou ont recours à l’épargne dès ce lundi pour faire face aux charges fixes de leur entreprise, qui ne peuvent être couvertes par les revenus compte tenu de l’arrêt d’activité du fait de la crise du coronavirus.

Selon la durée de l’emprisonnement et de la fermeture des locaux, le déficit de financement des bars, des restaurants, des services de restauration hôtelière et de la restauration pourrait se situer entre 6.000 millions et 16.400 millions d’euros, selon une étude préparée par EY et le cabinet de conseil Bain pour Hospitality of Spain sur un échantillon de plus de 37 000 établissements.

PERTE DE JUSQU’À 680 000 EMPLOIS

L’étude simule différents scénarios de la durée de la crise et met en évidence des baisses substantielles du chiffre d’affaires du secteur, de plus de 50000 millions d’euros (40%), et de l’emploi, jusqu’à 680 000 emplois aux moments les plus critiques. et 355 000 en moyenne annuelle.

Ces baisses auront également des effets négatifs sur les comptes publics, sous la forme d’une baisse de la perception de la TVA, qui pourrait baisser d’environ 5 000 millions, et d’une hausse des charges sociales pour soutenir les chômeurs, d’environ 3 500 millions d’euros.

C’est un secteur fortement soumis à des cycles, avec une croissance supérieure à la moyenne lorsque l’économie est en hausse et des chutes plus fortes en temps de crise, et qui fonctionne avec des marges bénéficiaires courtes de 5,9% par rapport à un moyenne de 13% dans l’ensemble de la production nationale.

La faiblesse financière se traduit en plus de la liquidité – 50% des entreprises ne peuvent supporter plus d’un mois de charges opérationnelles fixes – dans des niveaux de capitalisation qui atteignent à peine 34%, contre 50% de l’agrégat national.

PLUS DE 1,7 MILLION D’EMPLOYÉS

Le secteur, avec 314 000 établissements, a un poids deux à trois fois supérieur à celui des autres grands marchés: il représente 6,2% du PIB, supérieur à 4% en Italie et en France ou 2,5% au Royaume-Uni et en Allemagne , mais dans le cas des îles Canaries et des îles Baléares, il atteint environ 20%.

L’hospitalité facture un total annuel de 124 000 millions mais plus de 40% des locaux paient moins de 200 000 euros par an et seulement 20% (qui inclut les services de restauration des grandes chaînes hôtelières) rapportent plus d’un million d’euros.

Les bars, restaurants et traiteurs emploient directement 1,7 million de personnes (8,8% du total national), en plus de tout le travail indirect qu’ils génèrent dans les secteurs de l’alimentation et des boissons, de la distribution et du commerce de gros, entre autres.

Dans les communautés les plus touristiques, le volume de l’emploi hôtelier représente jusqu’à 24% aux îles Canaries, 19% aux îles Baléares, 10% en Andalousie et un peu plus de 9% dans la communauté valencienne.

90% du secteur est autonome, 70% des entreprises ont moins de trois employés et seulement 2% ont plus de 20 travailleurs.

DEMANDER UN FINANCEMENT ET DES DÉDUCTIONS FISCALES

Pour toutes ces raisons, le rapport parie sur un ensemble de mesures financières, sociales et fiscales pour soutenir le secteur. Parmi celles-ci, on peut citer la demande de constitution d’une provision pour prêts aux hôteliers de 1 000 millions d’euros, sur les 10 000 millions déjà approuvés pour les PME et les indépendants sous forme de garanties publiques et de garanties.

Ils demandent qu’un financement soit accordé aux entreprises et aux indépendants pour répondre à leurs besoins de liquidité, tels que la gestion des factures, le besoin de devises ou l’expiration d’obligations financières ou fiscales.

En outre, ils défendent l’instauration d’une déduction dans l’impôt sur le revenu des personnes physiques et dans l’impôt sur les sociétés proportionnelle au montant payé en mars et avril pour les loyers ou permettent aux employeurs d’imposer obligatoirement la jouissance des vacances pour tenter de conserver un emploi.

Ils exigent que les fonctions des travailleurs permanents actuels soient autorisées à “s’adapter” aux postes dont les entreprises ont besoin pour la livraison à domicile dans le cas des restaurants.

Ils soutiennent également l’assouplissement de la réglementation sur les terrasses et les horaires d’ouverture des points de vente et “assouplissent” les contrats avec les fournisseurs pendant six mois, ainsi que la création d’une plateforme pour dynamiser le financement des hôteliers par le biais de petits actionnaires. privé.