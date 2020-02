Plus de mille personnes à Tarragone demandent plus de sécurité dans la pétrochimie | Couverture

Plus d’un millier de personnes (environ 1600, selon la Garde urbaine et 3000 selon les organisateurs) ont manifesté cet après-midi à Tarragone pour exiger des améliorations dans les protocoles de sécurité du secteur pétrochimique, comme point culminant d’une grève de 24 heures qui, selon UGT et CC. OO., A été massivement suivi.

À six heures cet après-midi, environ un demi-millier d’habitants des quartiers Ponent de Tarragone ont entamé la première marche vers la place impériale de Tarraco dans la ville.