Plus de trois mille Nicaraguayens n’ont pas pu entrer au Costa Rica, depuis la fermeture de ses frontières par Covid-19

Avec la fermeture des frontières par le Costa Rica, le 18 mars, pour éviter de nouvelles infections à Covid-19, l’entrée de 3 454 Nicaraguayens aux postes frontières de Peñas Blancas et Las Tablillas a été rejetée, la Direction générale de la Migration et immigration (DGME).

Depuis la semaine dernière, les autorités du pays costaricien ont indiqué qu’elles renforceraient les frontières naturelles pour empêcher quiconque d’entrer dans le pays par des “angles morts”, notamment à cette date, qui représente traditionnellement l’un des flux de voyageurs les plus importants, puisque qu’une grande partie des Nicaraguayens rendent visite à leurs familles en profitant des vacances de Pâques. Mais pas cette année, lorsque l’appel mondial est de rester à la maison pour éviter de nouvelles infections à Covid-19.

Avant que le Costa Rica ne ferme son espace terrestre à titre de mesure préventive pour le nouveau coronavirus, la Direction générale des migrations et des étrangers du Nicaragua a assuré qu’il était prêt pour Pâques, et selon le commandant adjoint, Enrique Bárcenas, délégué régional de la DGME, devrait en moyenne 15 mille personnes par jour, principalement, au cours des quatre premiers jours de la semaine, ont lu un communiqué de presse publié sur son site Internet, daté du 11 mars.

Le Costa Rica a indiqué qu’actuellement, le flux de personnes aux postes frontières est très faible et que les bus de transport international ne fonctionnent pas de la même manière, il n’y a qu’un seul voyage par jour, à l’exception du fait que seuls les Costariciens ou les résidents entrent au Costa Rica. Le renforcement des agents de sécurité consiste en une patrouille frontalière, en plus des barrages routiers, une surveillance active par air, terre et mer.

Il convient de mentionner que la semaine dernière, la vice-présidente du Costa Rica, Epsy Campbell, a appelé les Nicaraguayens résidant dans le pays à ne pas quitter le Costa Rica à Pâques. Le 23 mars, afin d’empêcher la propagation du virus de frapper plus durement les Costa-ricans qui, jusqu’à ce dimanche, ont signalé 454 cas confirmés de coronavirus, les autorités ont annoncé que tout étranger résident qui aurait violé les mesures de quarantaine perdrait son statut d’immigration. .

Les statistiques de la DGME du Costa Rica indiquent que du 18 mars au 2 avril, via ses huit postes frontaliers, dont l’aéroport international Juan Santamaría, 3 010 Nicaraguayens sont entrés et ont enregistré 6 267 décharges.

Jusqu’en 2018, le nombre de Nicaraguayens ayant un statut légal permanent au Costa Rica était de 349 827, répartis dans des catégories spéciales, les travailleurs temporaires, les travailleurs d’une profession spécifique, les étudiants, les artistes, les athlètes, les religieux, le refuge et la résidence accordés sous le régime d’exception des 1999, a rapporté le DGME tica.