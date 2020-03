Plus d’enterrements et de deuil en ligne au temps de la Covid-19

Ils suggèrent des funérailles en ligne pour réduire la foule 0:59

(CNN espagnol) – Alors que les cas de COVID-19 se répandent à travers le pays, les routines des gens changent radicalement, un nombre croissant d’entreprises et de familles changent la façon dont ils traitent les morts.

Les salons funéraires, qui savent déjà comment prévenir les maladies, mettent en œuvre des protocoles encore plus stricts pour gérer les corps infectés par le nouveau coronavirus.

Les familles des personnes décédées de quelque cause que ce soit, et pas seulement de Covid-19, sont invitées à commémorer leurs proches lors de brefs événements, ou à changer ou à reporter les services funéraires. Également pour réduire le nombre de participants et pour utiliser de plus en plus d’outils en ligne.

“La grande majorité des familles comprennent”, a déclaré Matt Levinson, président d’un salon funéraire du Maryland qui limite les services privés au cercueil à 10 personnes ou moins pour respecter les directives fédérales. “Cela ne les satisfait pas, mais ils comprennent que la sécurité est plus importante.”

Plus de 10 700 cas de covid-19 ont été confirmés aux États-Unis, avec plus de 115 décès, bien que les experts en maladies infectieuses disent qu’il pourrait y avoir plus de cas.

Dans l’État de Washington, où plus de 1 100 personnes ont contracté le virus et plus de 65 sont décédées, les salons funéraires de Seattle et d’autres régions reçoivent davantage de corps.

“Une fois que le système médical sera plein, qui sera le prochain?”, A déclaré Sandra Walker, présidente de la Washington Cemetery, Cremation and Funeral Association. “Ce serait nous.”

Aux États-Unis, environ 7 800 personnes meurent chaque jour, un nombre qui ne devrait qu’augmenter. Il est impossible de prédire combien de personnes mourront de Covid-19, avec des estimations allant de dizaines de milliers à plus de deux millions, dans le pire des cas.

On s’attend à ce que cela entraîne une sombre augmentation des entreprises funéraires et de crémation, a déclaré Barbara Kemmis, directrice exécutive de la Cremation Association of North America. Près de 55% des habitants du pays optent pour la crémation et environ 40% choisissent les sépultures traditionnelles.

“Nous sommes sortis de la saison de la grippe et du temps hivernal dans une grande partie du pays, lorsque les taux de mortalité ont tendance à être plus élevés”, a déclaré Kemmis. “Mais les salons funéraires se préparent maintenant au lieu de ralentir.”

Les directives du gouvernement fédéral qui interdisent les rassemblements de plus de 10 personnes, en plus des directives nationales et locales obligeant les résidents à rester chez eux, restreindront tous les rituels, sauf les plus élémentaires.

À Washington, DC, le cimetière national d’Arlington est fermé au grand public pour arrêter la propagation du virus. Bien que des funérailles puissent encore avoir lieu, au moins trois douzaines ont été reportées ces derniers jours, a déclaré Barbara Lewandrowski, directrice des affaires publiques du cimetière.

“Chaque famille a une raison personnelle d’attendre”, a-t-il déclaré.

Jack Mitchell, porte-parole de la National Funeral Directors Association et directeur d’un salon funéraire à Baltimore, devait servir le jeudi 19 mars dans un centre de retraite local. Au milieu des inquiétudes concernant le coronavirus, le centre a brusquement annulé la cérémonie de crémation et la réception ultérieure.

“Je vais garder l’urne et ils auront le service plus tard”, a déclaré Mitchell.

Alors que les travailleurs des salons funéraires manipulent de plus en plus de corps potentiellement infectés par le virus, ils doublent leurs précautions habituelles, a déclaré Rob Goff, directeur exécutif de la Washington State Funeral Directors Association.

“Nous ne savons toujours pas combien de temps le virus reste dans les tissus humains morts”, a-t-il déclaré.

Les responsables de la santé conseillent aux travailleurs transportant les corps des personnes décédées de covid-19 de porter des masques sur la bouche et le nez car les corps peuvent expirer le virus lorsqu’ils se déplacent.

Les travailleurs doivent également utiliser des sacs doubles pour les contenir, a déclaré Goff. Les directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) exigent la désinfection de l’extérieur des sacs mortuaires et le respect des précautions d’embaumement pour les virus difficiles à éradiquer.

Les salons funéraires découragent de toucher ou d’embrasser les corps des personnes décédées de la covid-19, a déclaré Bob Achermann, directeur exécutif de la California Funeral Directors Association.

“Dans ces cultures où la coutume est de nettoyer le corps ou de l’envelopper dans un linceul, il faudrait se demander s’il est souhaitable que la personne ait du covid-19”, a-t-il déclaré.

D’autres préparatifs et funérailles sont en cours, a ajouté Achermann, pour protéger le personnel, les familles et les invités d’éventuelles infections.

En conséquence, la demande de diffusions virtuelles d’enterrements et d’autres services en ligne augmente. Les sites Web liés aux funérailles, y compris eCondolence.com et shiva.com, ont vu une “énorme augmentation” du trafic en ligne, a déclaré Michael Schimmel, PDG de Sympathy Brands, un marché en ligne.

“Les gens veulent juste s’assurer qu’ils font la bonne chose”, a-t-il déclaré.

David Lutterman, PDG de OneRoom, une entreprise internationale spécialisée dans la diffusion en direct des funérailles au cours de la dernière décennie, a déclaré que les 100 000 visites hebdomadaires de l’entreprise avaient augmenté d’environ 60%.

“La capacité de transmettre un service est soudainement devenue la tâche la plus importante d’un salon funéraire”, a déclaré Lutterman.

Pourtant, c’est difficile pour les familles qui ne peuvent pas supporter le deuil habituel. Au salon funéraire Sol Levinson & Bros à Pikesville, dans le Maryland, les membres du personnel conseillent à la clientèle juive de renoncer au rituel traditionnel “shiva” qui invite les personnes en deuil à se réunir au domicile familial, a déclaré Levinson.

À Hayward, en Californie, où une ordonnance de séjour à domicile est en vigueur, les visites en personne se poursuivent à la chapelle des carillons, un cimetière de 61 acres et un complexe funéraire. Mais les visiteurs arrivent à des moments différents pour maintenir des groupes de moins de 10 personnes et suivre les directives de distanciation sociale et d’hygiène.

“Nos familles sont incroyablement gentilles”, a déclaré David Madden, directeur général, notant que les salons funéraires sont considérés comme des entreprises essentielles qui peuvent rester ouvertes.

De nombreux directeurs de funérailles dans l’État de Washington ont limité le nombre de membres de la famille autorisés dans les salles d’attente et les bureaux, ou font des affaires en utilisant le courrier électronique, la signature de documents à distance et d’autres outils à distance. Cela signifie moins de soutien en personne aux familles.

“Habituellement, lorsque les gens sont en deuil, ils aiment se réconforter”, a déclaré Walker. “C’est déjà une période difficile pour les familles, et cela aggrave leur douleur.”

Walker et d’autres observent de près comment les experts en santé publique travaillent pour endiguer le nombre croissant de cas de covid-19. Vous avez vu des rapports effrayants en Italie, où les funérailles traditionnelles ont été interdites et les corps s’accumulent dans les morgues des hôpitaux.

Je ne pense pas que ce scénario pourrait se produire aux États-Unis.

“Je ne veux pas dire que nous allons être l’Italie”, a-t-il déclaré. “Je pense juste que nous devons y aller un jour à la fois. Ou, comme je l’ai dit à mon équipe aujourd’hui, une heure à la fois. “

Cette histoire a été produite par Kaiser Health News, un programme indépendant de la rédaction de la Kaiser Family Foundation sans rapport avec Kaiser Permanente.

