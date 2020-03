“Plus difficile que le 11 septembre”: la pandémie de coronavirus teste la justice pénale américaine

Le maire de New York envisage d’adopter un couvre-feu dans la ville 1:40

(CNN) – Le système de justice pénale des États-Unis est mis à l’épreuve alors que les procureurs, les juges et les avocats tentent de trouver un équilibre entre les droits constitutionnels de l’accusé, les droits des victimes et l’incertitude sans précédent qui accompagne un virus que les fonctionnaires la santé publique essaie toujours de comprendre et de contenir.

Cette pression était évidente cette semaine. Le juge en charge du procès d’un homme accusé dans un réseau de trafic sexuel à New York a reporté le processus au milieu des témoignages, après que les avocats de la défense eurent exprimé leur inquiétude que le jury puisse se précipiter pour prendre sa décision. pour éviter de recourir aux tribunaux alors que la pandémie de coronavirus se propage dans toute la ville.

“Le jury sera sans aucun doute effrayé et / ou en colère de devoir subir un procès, entendre des témoignages dans une pièce fermée et délibérer dans un espace encore plus confiné”, a écrit à la cour Alan Nelson, avocat de l’accusé. sexuelle, samedi dernier. Le défenseur a fait valoir que le processus devait être reporté. “Cette colère et cette peur risquent de se traduire par un procès inéquitable pour l’accusé”, a-t-il ajouté.

Les procureurs se sont opposés à la demande, notant qu’un retard “privera le public d’une résolution rapide” et “créera une incertitude substantielle” pour la victime. Après une audience lundi, le juge a ajourné le procès pendant au moins deux semaines, tout comme les fonctionnaires de la ville et de l’État ont fermé les écoles et les cinémas, limité les bars et les restaurants pour ne proposer que des produits à emporter et des livraisons à domicile. et a demandé aux résidents de rester à l’intérieur de leurs maisons.

Toujours sans connaître l’impact du virus devant les tribunaux, les responsables du ministère de la Justice ont déjà commencé à discuter de la suite à donner aux affaires en cours et à savoir si des retards dans la mise en accusation ou le développement de procès pourraient déclencher des problèmes constitutionnels, selon un membre du agence.

Les préoccupations comprennent l’expiration du délai de prescription dans certaines enquêtes – pour de nombreux délits fédéraux, les procureurs ont cinq ans pour porter plainte contre un accusé – et le droit constitutionnel à un procès rapide pour les accusés. On ne sait pas combien de cas pourraient être touchés par ces problèmes, a déclaré le responsable.

Si les tribunaux fédéraux sont fermés pendant des semaines ou des mois sans procès, le ministère de la Justice pourrait être amené à demander au Congrès de légiférer pour prolonger le délai accordé aux procureurs et aux juges pour juger les affaires concernées, a déclaré le officiel. Les travailleurs font face à cette incertitude maintenant.

Les avocats de la défense ont suggéré que des décisions difficiles devront être prises, qu’il s’agisse de restreindre certaines enquêtes et de conclure des accords de réduction de peine.

Les tribunaux ont été temporairement fermés à New York après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, mais certains avocats disent que les inconnues sur le virus et sa durée poseront des défis sans précédent.

Une position “dangereusement obtuse”

Cette tension se développe à New York, l’État avec la plus forte concentration de cas de coronavirus du pays. Là-bas, certains avocats de la défense ont demandé aux procureurs et juges fédéraux de respecter les avertissements publics et de suspendre les procès en cours, en plus d’accepter une caution pour les individus non violents.

Le procès pour trafic sexuel à New York a commencé lundi dernier. À la fin de la semaine, six témoins – dont deux victimes – avaient donné leur témoignage, alors que les dirigeants de la ville et de l’État discutaient de la réduction des activités dans la ville et apprenaient que le nombre de cas de coronavirus était en augmentation.

Samedi, lorsque les responsables de la santé publique ont sonné l’alarme sur la propagation du virus, les avocats de l’accusé ont demandé au juge d’ajourner le procès en raison des inquiétudes que les jurés pourraient avoir au sujet du coronavirus et de la possibilité qu’ils se précipitent. rendre un verdict.

Les procureurs s’y sont opposés, notant qu’il ne restait qu’une demi-journée de témoignage dans son cas et qu’il fallait publiquement tenir l’homme responsable.

<< Le fait d'imposer un délai non spécifié au procès privera le public d'une solution rapide à la question - en particulier lorsque les parties estiment qu'elles sont sur le point de se terminer - et créera une incertitude substantielle pour la victime quant au moment, si jamais, ses droits seront justifiés », a écrit samedi le parquet dans une lettre.

L’Association nationale des avocats de la défense pénale a soutenu la position des avocats de la défense et a qualifié la position du gouvernement de “dangereusement obtuse”.

«Forcer les membres du jury à passer une bonne partie de la journée dans un espace clos, où ils partagent une salle de bain, un lavabo, une table et des chaises, puis encore quelques heures de plus dans la loge du jury où ils sont également très proches il présente un risque inutile et excessif dans les circonstances actuelles », écrit l’association.

Un problème que la défense a soulevé dans cette affaire était la nouvelle qu’un agent de sécurité du bureau du procureur de Manhattan et un agent du Joint Terrorism Task Force avaient été testés positifs pour le coronavirus la semaine dernière. Les procureurs ont déclaré que personne dans l’équipe de procès n’aurait été exposé. Il y a toujours un risque. Selon New York Federal Defenders, un procureur de ce même bureau de Manhattan est également évalué pour savoir s’il a ou non un coronavirus.

Les craintes du jury de devoir se trouver dans des espaces restreints ont déjà commencé à impacter les procès. Un juge fédéral de New York a pris lundi matin la décision inhabituelle d’autoriser un jury à délibérer par visioconférence dans le cadre d’un procès pénal pour violation des sanctions américaines, après que deux jurés ont rapporté que ils se sont sentis malades et ont demandé à rester à la maison.

Face à l’objection des procureurs, qui se sont dits préoccupés par le fait que le jury de vidéoconférence pourrait enquêter sur certains aspects de l’affaire à son domicile, la juge du tribunal de district, Alison Nathan, a autorisé la candidature d’un jury. “Je dirai que nous sommes dans des circonstances extraordinaires”, a-t-il déclaré. Elle a licencié l’autre juré.

Lundi après-midi, le jury a déclaré l’accusé, un homme d’affaires iranien, coupable de cinq des six chefs d’accusation dont il était inculpé.

Plus tôt ce mois-ci, le même procès devait changer de chambre après qu’un autre juré eut déclaré au juge qu’il avait potentiellement été exposé à une personne séropositive pour le coronavirus.

Les défenseurs fédéraux de New York demandent au ministère de la Justice d’annuler ses actions.

“Ma grande préoccupation concerne les procureurs américains. qu’encore une fois, selon leurs propres mots, ils travaillent comme ils le font normalement. En termes de nouvelles arrestations, ils nous disent qu’ils ne changent pas de politique, qu’ils ne diminuent pas et c’est vraiment problématique si vous allez injecter encore plus de personnes dans les prisons déjà surpeuplées “, a déclaré David Patton, président exécutif des défenseurs fédéraux du Nouveau-Mexique. York.

Un porte-parole du parquet de Manhattan a refusé de commenter.

Patton a déclaré que les défenseurs fédéraux avaient libéré sous caution une quinzaine de prisonniers âgés ou vulnérables sur le plan médical.

Patton a ajouté que les procureurs ont arrêté un individu pour délit de drogue ce samedi et ont demandé qu’il soit détenu. Le juge a accordé une libération sous caution, mais l’accusé a été détenu jusqu’à ce qu’il puisse remplir les conditions.

«Cela me semble totalement fou. Vous allez laisser une personne détenue pendant deux ou trois jours jusqu’à ce qu’elle remplisse les conditions de la libération sous caution et la ramener dans la communauté “, a déclaré Patton.

Il a également déclaré que six autres personnes avaient été arrêtées lundi avant midi, ce qui est assez modérément fréquenté par les tribunaux fédéraux. Dans les tribunaux de l’État de New York, Patton a déclaré qu’il y avait une diminution du nombre de nouvelles arrestations.

Human Rights Watch a également appelé à la libération des personnes âgées, des personnes à risque médical et des personnes toujours en détention parce qu’elles ne peuvent pas verser de caution, des prisons d’immigration et des centres de détention.

“Vraiment sans précédent et plus difficile” que le 11 septembre

Les tribunaux et le droit de l’accusé à un procès rapide ont déjà été mis à l’épreuve, le 11 septembre et lors de catastrophes naturelles comme l’ouragan Katrina et la tempête Sandy.

Après les attentats terroristes du 11 septembre, certains tribunaux fédéraux ont temporairement fermé leurs portes comme d’autres institutions à travers le pays, car les dirigeants des services de renseignement craignaient une deuxième attaque possible, selon Jamie Gorelick, un ancien sous-procureur général qui travaillait pour la Commission. à partir du 11 septembre.

Dans le centre de Manhattan, les majestueuses cours fédérales de Foley Square sont tombées dans la soi-disant “zone gelée” autour de Ground Zero, les rendant inaccessibles pendant des jours. Un tribunal récemment construit dans le district oriental de New York – alors la plus grande structure de Long Island – est également resté fermé peu de temps après l’attaque.

Même lorsque les tribunaux ont rouvert, les procédures pénales et civiles ont été retardées de plusieurs semaines, les procureurs et les agents du FBI ayant été envoyés dans un centre de commandement du ministère de la Justice pour enquêter sur l’attaque terroriste.

“C’était une tâche de vingt-quatre heures juste pour le recruter, travailler et fournir autant de soutien à la sécurité que possible”, a rappelé Jodi Avergun, un ancien haut fonctionnaire du ministère de la Justice qui dirigeait l’avant-poste de Long Island dans le district de l’Est au moment de attaques. “J’ai eu une série d’essais et d’enquêtes sur la fraude qui ont été paralysés pendant des semaines parce que le FBI faisait du contre-terrorisme.”

La destruction physique des dossiers après l’effondrement des tours du World Trade Center – où se trouvaient les bureaux locaux de la Securities and Exchange Commission et des services secrets – ainsi que les difficultés de transport des détenus aux audiences Au tribunal et les réunions avec les avocats de la défense ont ajouté aux obstacles auxquels les responsables des parquets de Manhattan et de Brooklyn ont dû faire face pour essayer de poursuivre les accusations dans les délais requis.

En conséquence, certains cas ont été rejetés tôt, tandis que les procureurs ont été contraints de parvenir à des règlements prématurés dans d’autres, a déclaré Avergun.

En 2001 et également ce mois-ci, les juges fédéraux ont eu recours à des exceptions d’intérêt public dans les lois fédérales pour s’assurer que les interruptions de la procédure judiciaire ne comptent pas dans les délais garantis au droit des accusés à une justice rapide. .

Au milieu des effets du 11 septembre, le juge en chef du district sud de New York a rendu une ordonnance générale qui écartait des délais du «procès rapide» le temps perdu dans les affaires depuis la clôture initiale. La semaine dernière, l’actuelle juge en chef, Colleen McMahon, a rendu une décision similaire, excluant une période allant jusqu’à la fin du mois prochain.

“Je pense que ce qui se passe, c’est que, malheureusement, les accusés sont retardés devant les tribunaux et le système est enclin à l’autoriser d’une manière qu’il ne ferait pas si l’excuse n’était pas vraiment bonne”, a déclaré Harry Sandick, qui a servi Assistant du bureau du procureur du district de Manhattan le 11 septembre. “Je pense que le système reconnaît que les retards sont inacceptables, mais aussi qu’ils sont inévitables et particulièrement inévitables lorsque vous avez une crise nationale comme celle-ci ou l’attaque du 11 septembre”, a-t-il ajouté.

Les avocats fédéraux Patton ont dit qu’il appréciait la flexibilité des tribunaux, mais a déclaré que même par rapport au 11 septembre ou aux ouragans et aux tempêtes, «certaines des choses dont nous traitons en ce moment sont vraiment sans précédent et encore plus difficile. “

“Après les tempêtes ou le 11 septembre, nous n’avons pas eu la crise imminente que nous voyons dans nos prisons en ce moment”, a déclaré Patton. «C’est notre principale préoccupation en ce moment; notre plus grande préoccupation concerne les personnes qui y meurent en ce moment “, a-t-il ajouté.

