Plus d’un millier de sans-abri nicaraguayens et sans nourriture dans les villes frontalières La Cruz et Peñas Blancas demandent de l’aide

Le drame a augmenté pour les réfugiés nicaraguayens au Costa Rica par le Covid-19, alors qu’ils étaient bloqués dans les zones frontalières de La Cruz et Peñas Blancas, dans leur tentative ratée de retourner dans leur pays après avoir perdu le peu de travail qu’ils ont obtenu à San José et les cantons voisins.

Il y a plus d’un millier de Nicaraguayens qui restent actuellement dans ces deux endroits, sans nourriture ni toit garanti. En fait, beaucoup dorment dans la rue, attendant l’aide nécessaire pour retourner dans la capitale costaricaine et ses environs, car le gouvernement a signalé que ceux qui franchiraient la frontière perdraient leur statut d’immigrant.

«Ici, à La Cruz et à Peñas Blancas, ils marchent maintenant et cherchent de la nourriture, endormie, de l’aide dans notre centre. Nous avons donné des centaines de sacs d’épicerie, mais les autres n’ont littéralement rien à manger et nous sommes vides », explique Tanya Amador, membre de l’organisation Coner of Love, qui s’arrête avec des paquets pour répondre au téléphone et parler à LA PRENSA.

Compte tenu de cette situation, qui dépasse la capacité de l’organisation à aider, un SOS a dû être lancé, qui est une campagne baptisée “urgence des réfugiés” et qui consiste à recevoir des fonds pour garantir plus de nourriture et de passages pour le retour de ces personnes. à San José et ses environs.

«Nous avons toujours aidé mais nous amenons généralement des gens dans les bus, ils viennent passer la journée à Corner of Love puis ils reviennent; mais nous ne sommes pas prêts à prendre soin des personnes qui restent ici, qui ont besoin de nourriture tous les jours », explique Amador, qui en plus d’attendre les dons en ligne, demande des prières.

Le Costa Rica a toujours été l’une des principales destinations de la migration nicaraguayenne, mais en avril 2018, le flux a explosé en raison de la crise socio-politique. La raison principale était de fuir les balles et les enlèvements du régime d’Ortega contre les citoyens de l’opposition.

Bien que les autorités costaricaines aient élaboré des politiques en faveur de cet exil, elles n’ont pas suffi à éviter le drame. Des milliers de migrants n’ont pas accès à une maison, à la santé, à l’éducation, à la nourriture et au travail. Et si cela ne suffisait pas, avec le nouveau coronavirus (Covid-19), la situation a empiré.

Un Nicaraguayen au Costa Rica dort dans cet endroit et ne peut pas travailler pour le Covid-19. LAPRENSA / COURTOISIE

Au moment de la conversation avec LA PRENSA, Amador et son équipe Corne of Love préparaient 2000 sacs avec des fournitures préventives et de la nourriture à livrer à ces personnes, dont l’univers dépasse 1000 personnes et selon elle, 20% ce sont des mineurs.

Ces Nicaraguayens ont parié pour rentrer dans leur pays malgré le danger que cela signifie en raison de la politique répressive du régime d’Ortega. Mais ils étaient sans emploi, loin de chez eux.

Coin du travail de l’amour

L’organisation Corner of Love a commencé à travailler au Nicaragua en 1992 et huit ans plus tard a formé un ministère dans le nord du pays. Mais dans le cadre de la répression d’Ortega, qui a débuté en avril 2018, celle-ci a changé de caractère humanitaire.

Maintenant, il se soucie des Nicaraguayens qui ont émigré au Costa Rica, fuyant la répression. Louez des bus pour que plusieurs dizaines de ces personnes, la plupart vivant à San José, arrivent à Corner of Love, situé à La Cruz. Là, ils reçoivent des soins médicaux et des pilules, ils reçoivent de la nourriture et des vêtements.