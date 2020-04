Plus d’une centaine de personnes arrêtées en une journée pour violation des restrictions | La politique

La police nationale et la garde civile ont arrêté 108 personnes au cours des vingt-quatre dernières heures pour avoir enfreint les restrictions de mobilité de l’état d’alarme, bien que dans certains cas, les personnes arrêtées aient simulé en profitant de voyages autorisés pour commettre des délits.

C’est le cas d’un homme qui a été arrêté hier à Dos Hermanas (Séville) lorsque, lorsque son véhicule a été intercepté par la police nationale, il a d’abord justifié qu’il faisait un geste. Les agents ont découvert que ce qu’il essayait vraiment de faire était de faire passer du tabac en contrebande.

“Nous continuons de patrouiller par voie terrestre et aérienne, et nous espérons que le nombre de personnes non soutenues est nul, mais malheureusement, certains sont déterminés à rendre les choses difficiles”, a déclaré le commissaire en chef de la police nationale, Pilar Allue, lors de la conférence de presse télématique quotidienne du comité de surveillance de la pandémie.

Là, il a précisé que, au cours des dernières 24 heures, les agents de cet organisme ont proposé une sanction pour violation de l’arrêté royal de l’état d’alarme à 4 687 personnes et qu’il y a déjà 156 000 amendes soumises.

Le chef de la police nationale a regretté que le nombre de détenus se soit élevé hier à 92 personnes, ce qui représente une légère augmentation du nombre de personnes arrêtées par rapport à la veille.

Parallèlement, des contrôles aux frontières terrestres ont été effectués sur 13 700 personnes ce vendredi et ont motivé 245 refus d’accès à l’Espagne.

Les 92 personnes arrêtées par la Police nationale ont été rejointes hier par 16 autres arrestations effectuées par la Garde civile dans plus de 11 000 contrôles dans les espaces publics, où plus de 140 000 personnes ont été identifiées, comme l’a indiqué le général José Manuel Santiago dans la même comparution.

Au total, la Garde civile a déposé environ 4 900 plaintes, tandis qu’elle a poursuivi son travail d’assistance à la distribution de médicaments aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite.

Concernant la protection des victimes de violences sexistes, le général de l’institut armé a révélé que ce matin un homme a été arrêté dans un domicile de Gran Canaria après le 112 appel d’un enfant effrayé l’alerte de la situation.

Les agents ont arrêté l’agresseur présumé et aidé la femme et son fils qui étaient dans une habitation fermée. Plus tard, ils ont soupçonné que la personne arrêtée pouvait être affectée par un coronavirus, raison pour laquelle les gardes civils qui l’ont arrêté étaient préventivement isolés et les installations ont été désinfectées comme véhicule de police.