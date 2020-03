Plus qu’olympique: six athlètes qui laisseront une autre marque à Tokyo 2020 | Sports

Sa piste de sport est déjà dans les stades. Mais parmi les plus de 5 000 femmes qui participeront cette année aux Jeux olympiques de Tokyo, il y a des noms qui transcendent la compétition et acquièrent le rôle de référentes.

La gymnaste américaine Simone Biles, la boxeuse kenyane Christine Ongare, les athlètes Yulimar Rojas, du Venezuela, Maria Lasistskene, de Russie, et Allyson Felix, des États-Unis, et la badminton espagnole Carolina Marín seront ces athlètes olympiques de 2020. Après un certain temps, lorsqu’ils mettront fin à leur carrière, ils resteront dans la mémoire collective comme exemple pour ceux qui viendront.