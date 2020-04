Plusieurs communautés insistent pour que le gouvernement laisse sortir les enfants | Couverture

Le gouvernement étudiera et tiendra compte des propositions de diverses communautés autonomes afin que les enfants puissent quitter le domicile avant la prochaine phase de désescalade, comme celles soulevées ce vendredi par la Catalogne et le Pays basque, bien qu’il ait rappelé que la décision finale sur ces d’autres mesures visant à assouplir l’emprisonnement correspondent à l’exécutif.

Au cours de la cinquième semaine de détention, le ministre de la Santé, Salvador Illa, a une fois de plus reconnu le sacrifice que cela signifie pour les mineurs de rester à la maison et de ne pas sortir, mais il a insisté sur le fait que, dans cette affaire, il est nécessaire d’agir avec la “prudence maximale” et que lorsqu’il y aura une décision à cet égard, l’Exécutif l’annoncera.

Ainsi, lors d’une conférence de presse, il a réitéré que les actions de la phase de désescalade seront prises sur la base de critères de prudence, de preuves scientifiques et dans le respect des droits et libertés des citoyens, mais que l’Espagne n’est pas encore dans cette nouvelle phase.

Et il l’a fait un jour où certaines communautés autonomes, comme la Catalogne et le Pays basque, rendent publiques leurs propositions afin que les mineurs puissent être libérés – une mesure dans laquelle le Médiateur est également d’accord – et qu’ils appliqueront la table lors de sa prochaine rencontre avec le Premier ministre, Pedro Sánchez.

Plus précisément, la Catalogne a proposé une sortie “limitée dans le temps” et par “plages horaires” des mineurs à appliquer dans les “prochains jours”, à partir de 6 ans avec un masque, bien que “pour le moment” les lignes directrices de la Generalitat sont de maintenir l’isolement.

Le ministre de la Présidence et porte-parole du gouvernement, Meritxell Budó, a précisé qu’ils travaillent pour que les sorties, si le gouvernement les y autorise, soient effectives “dans les prochains jours” et a précisé qu’elles pourraient être, par exemple, des mineurs Ils pouvaient sortir pour une heure de marche, toujours près de chez eux.

Selon les prévisions du gouvernement, si le comité technique du plan d’urgence Procicat approuve la proposition demain, essayez de commencer à l’appliquer, à condition que le gouvernement l’ait préalablement autorisée, à la fin de la semaine prochaine.

Lorsque les journalistes leur ont demandé s’ils désobéiraient au gouvernement s’il n’autorise pas ce type de sorties, le ministre Miquel Buch a déclaré qu’il espérait discuter et débattre de la proposition avec le ministère de la Santé, car la Generalitat sera “sérieuse et correcte” car elle travaille afin que le coronavirus ne se propage pas, bien qu’ils soient également préoccupés par la situation des mineurs.

De son côté, le Lehendakari, Iñigo Urkullu, a annoncé qu’il proposerait à Pedro Sánchez des sorties limitées dans la rue pour les mineurs et les groupes ayant des besoins spéciaux à partir du 26 avril, lorsque l’extension actuellement en vigueur de l’état d’alarme prend fin.

Urkullu proposera également de préparer l’ouverture limitée et échelonnée des magasins et des petites entreprises, et d’autoriser individuellement l’activité physique à l’étranger.

Le président galicien, Alberto Núñez Feijóo, a une fois de plus défendu sa proposition de permettre aux enfants de quitter leur domicile, bien qu’avec des restrictions et accompagnés dans la rue, proposition qui est actuellement “raisonnable” en Galice.

De Cantabrie, son président, Miguel Ángel Revilla, a estimé qu’en plus de laisser les enfants sortir de manière contrôlée comme il l’a affirmé à d’autres occasions, la première chose à faire est de permettre aux membres de la famille de dire au revoir à leurs proches, avec le mesures nécessaires pour éviter la contagion.

Alors que d’autres autonomies, comme Castilla y León, soutiennent que ce n’est pas le moment pour les enfants de descendre dans la rue et a défendu que le groupe de désescalade devrait évaluer quand ce moment arrive et à quels endroits.

La présidente régionale, Isabel Díaz Ayuso, a expliqué ce jeudi qu’elle comprenait que les enfants confinés chez eux “passent un très mauvais moment”, mais a demandé “un peu de patience” car “nous ne pouvons pas nous permettre un rebond” dans les cas de coronavirus .

Le médiateur par intérim, Francisco Fernández Marugán, a également statué ce vendredi sur la question: bien qu’il apprécie “positivement l’efficacité” de la restriction de circulation “, dans la mesure du possible et en l’absence d’objections techniques”, affirme qu’une certaine forme de sortie des mineurs avec leurs parents devrait être autorisée, toujours limitée dans l’espace et le temps, de manière contrôlée, comme c’est déjà le cas dans certains pays autour de nous “. EFE

bpc-del / agc