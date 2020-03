Plusieurs membres de La Via Campesina soulignent la vulnérabilité des paysans et des travailleurs

La Via Campesina

Alors que le virus Corona se propage à travers les pays et les continents, plusieurs membres de La Via Campesina ont publié des déclarations soulignant la situation précaire des paysans et des travailleurs migrants dans le monde.

Voici une compilation des différentes déclarations émises par les membres.

«Le coronavirus frappe les travailleurs agricoles migrants» Projet de travailleurs agricoles frontaliers – Unión de Trabajadores Agrícolas Fronterizos

La crise pandémique actuelle est une menace réelle pour l’ensemble de la population. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les décès, les contagions, les fermetures de quarantaine, les distanciations sociales, les pénuries de produits de base dans les maisons, la spéculation et la thésaurisation des aliments, les fermetures d’écoles, les couvre-feux, la réponse insuffisante des gouvernements et des autorités de santé, l’indifférence face aux conditions pressantes des personnes et des communautés les plus marginalisées, ainsi qu’une augmentation de la précarité et des inégalités, n’est pas acceptable. Nous sommes plongés dans une crise de la vie qui nous affecte tous et il est temps d’agir.

Cependant, certains secteurs de la population se trouvent dans une situation plus fragile et sont les plus touchés par la menace de contagion de Covid-19 que tous. Ce secteur est composé de migrants pauvres non protégés qui non seulement n’ont pas accès aux programmes de santé et aux services médicaux en raison du manque d’argent ou d’une assurance maladie de base, mais peuvent également propager l’infection à leurs familles et communautés rurales parce qu’ils vivent dans la peur et pourquoi ils ne reçoivent pas de traitement ou ne cherchent pas de traitement s’ils tombent malades aux États-Unis.

Et comme si la menace de tomber malade et peut-être de mourir du coronavirus n’était pas suffisante, la crise a également exacerbé le système de sécurité nationale avec ses effets d’une persécution policière accrue, de plus d’autoritarisme et de militarisme contre les communautés immigrées et frontalières. L’État, qui est censé assurer la sécurité et la tranquillité du peuple, a favorisé les divisions sociales et une atmosphère de peur en exécutant une stratégie de guerre pour faire face à la crise actuelle. Au lieu d’une mobilisation publique urgente pour faire face à la crise de Covid-19, l’État a profité de la honte humanitaire pour exercer un contrôle plus autoritaire sur la population, une plus grande restriction des droits de l’homme, le resserrement des politiques anti-migrants, un domaine rigoureusement paramilitaire coupe des frontières et la limitation de la libre circulation des personnes….

La déclaration met également en évidence la situation des travailleurs agricoles dans le sud du Mexique et dans d’autres régions.

… D’un autre côté, les milliers d’ouvriers agricoles travaillant dans la région agricole du sud du Nouveau-Mexique et dans les comtés d’El Paso et d’Hudspeth du côté du Texas ont des salaires trop bas qui les placent même en dessous du niveau de pauvreté fixé par le même gouvernement fédéral, de sorte qu’ils n’ont pas accès aux services médicaux ou aux services de santé. La plupart n’ont pas droit à une assurance maladie bon marché et se rendent rarement dans des cliniques communautaires, même lorsqu’elles sont dans un état très grave….