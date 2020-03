Pneumonie, maladies respiratoires et coronavirus. “Les médecins ont peur de ce qui peut arriver”, explique un pneumologue

En l’absence d’informations fiables du régime d’Ortega Murillo sur la situation du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le pays, la population craint que les autorités du ministère de la Santé (Minsa) ne gèrent les cas de coronavirus tels que la pneumonie pour paraître “normaux”. que le régime déclare.

Selon les bulletins épidémiologiques de Minsa, les cas de pneumonie augmentent chaque semaine, mais les statistiques disponibles montrent une baisse par rapport à la même période en 2019. Le rapport épidémiologique numéro huit cette année, par exemple, qui couvre depuis le début de l’année jusqu’au 22 février, il indique que dans le pays 13 324 cas de pneumonie ont été enregistrés; et pour le 7 mars, ils sont passés à 17 421. Jusqu’à cette date, il y a eu 53 décès.

Au cours de la même période en 2019, il y a eu 68 décès et 19159 cas. Il est frappant de constater que la Minsa n’a pas publié les bulletins des deux dernières semaines, une période qui coïncide avec la confirmation des deux premiers cas de coronavirus dans le pays.

“En raison du même manque d’informations fiables, fluides et transparentes, les gens sont très confus, paniqués et c’est normal parce que (le gouvernement) ne vous tient pas informé et ils gardent cela un mystère”, a déclaré le pneumologue Jorge Iván Miranda, du Association nicaraguayenne de pneumologie.

Le Nicaragua est un pays endémique, donc la présence de virus qui conduisent à des cas de pneumonie, de rhume et de grippe est toujours maintenue “et tout cela confond et (les gens) paniquent”, a déclaré Miranda. Le spécialiste a précisé que le suivi effectué par l’association des pneumologues révèle que, en effet, les cas de pneumonie diminuent pour la saison estivale, qu’ils s’attendent également à voir reflétés dans les bulletins des deux dernières semaines et que le régime n’a pas publié .

Il y a de la panique

Selon le pneumologue, actuellement, les gens viennent à son bureau inquiets de demander si les symptômes de la grippe dont ils souffrent proviennent du coronavirus. Face à cette situation, le spécialiste a estimé que la panique parmi les populations pourrait s’aggraver une fois la saison des pluies établie, lorsque les cas de maladies respiratoires et de pneumonie augmenteront.

“Les médecins ont peur de ce qui peut arriver, car nous savons où nous travaillons et nous connaissons parfaitement le système de santé, et nous savons que ce pays ne résistera pas à une propagation à 30% de sa population, le système de santé il ne le soutient pas et la population doit être prévenue, pas dans la panique, mais alertée qu’un problème peut survenir si elle ne maintient pas la distance sociale “, a expliqué le spécialiste.

Pneumonie et coronavirus

La carte sanitaire de Minsa indique qu’au cours des trois dernières années, la pneumonie est la principale cause d’hospitalisation dans le pays, de sorte qu’à un moment où la population lutte pour prévenir le coronavirus, elle pourrait être source de confusion.

Cependant, le pneumologue souligne qu’en mai, lorsque les premières pluies sont enregistrées, tout pourrait changer et augmenter les cas de pneumonie, de maladies respiratoires comme les coronavirus. “Il se peut que les cas de coronavirus et d’autres virus augmentent, qu’il y aura un enchevêtrement là-bas et que seuls les tests pourront le démêler”, a-t-il déclaré.

«Si vous regardez comment se comporte le coronavirus, là où il a le plus affecté, c’est dans les pays où les températures sont basses. Ici, vous trouverez différentes conditions mais cela ne vous arrêtera pas, ce ne sera pas important et nous devons faire des mesures de confinement et d’atténuation qui ne sont pas en cours », a expliqué le spécialiste.

Miranda a insisté pour que les Nicaraguayens restent informés et appliquent des mesures de sécurité contre le coronavirus et toute autre maladie virale.