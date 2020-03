Points de contrôle activés sur les autoroutes de la Floride – . Miami (51)

Juste à la frontière entre la Floride et la Géorgie, les conducteurs voyageant vers le sud arrêtent leur véhicule. Là, on leur demande – par exemple – s’ils viennent des régions les plus touchées par le coronavirus dans le pays – comme New York – et si quelqu’un a des symptômes.

Des postes de contrôle ont également été installés dans la partie sud de l’État, à l’entrée des Florida Keys. L’accès au comté de Monroe est restreint depuis le 22 mars, mais les autorités locales veulent maintenant prendre des mesures extrêmes pour éviter la contagion de ceux qui vivent dans la région.

Heather Carruthers, maire du comté de Monroe, a déclaré que les clés sont une destination très attrayante et que de nombreuses personnes viennent de nombreuses villes où le taux de coronavirus est élevé. Nous ne voulons pas que cela se répande. “

Ce dimanche de la Maison Blanche, le discours du président n’était pas aussi optimiste que la semaine dernière, lorsque Donald Trump a déclaré qu’il s’attendait à ce que tout le pays revienne à la normale d’ici Pâques.

Cette fois, le président Trump a déclaré qu’il prolongerait les directives de son administration sur la distance sociale jusqu’au 30 avril pour éviter un nombre catastrophique de décès.

«D’ici le 1er juin, nous serons en bonne voie de rétablissement. Beaucoup de choses merveilleuses vont se produire », a ajouté le président.

Pendant ce temps, dans le sud de la Floride, les comtés de Broward et de Miami-Dade maintiennent l’ordre de rester en sécurité à la maison tout au long de la journée.

Et la nuit, le couvre-feu commence dans plusieurs villes, de 22 h 00 à 5 h 00: North Miami Beach, Miami, Miami Gardens, Key Biscayne, Homestead et Sweetwater. De 23 h à 5 h à: Sunny Isles, Coconut Creek et Hallandale Beach. À Miami Beach, le couvre-feu commence à minuit.

