Polémique au Salvador sur le paiement aux travailleurs pendant la quarantaine

(. espagnol) – Le président du Salvador, Nayib Bukele, a averti ce vendredi qu’il opposerait son veto à l’interprétation d’une loi approuvée par l’Assemblée nationale pour l’Institut salvadorien de sécurité sociale (ISSS) afin de payer les travailleurs touchés par la quarantaine au milieu du coronavirus.

Le président fait valoir que la Constitution établit que pour modifier ou abroger une loi, les mêmes protocoles doivent être respectés que pour sa promulgation, elle doit donc être envoyée à la présidence pour être ratifiée. À son avis, cela s’appliquerait également à l’interprétation d’un décret.

Par le biais de son compte Twitter, Bukele a averti que si la règle n’est pas envoyée à la Maison présidentielle, elle deviendra une “lettre morte”, elle ne pourra pas être publiée au Journal officiel et ne sera donc pas valide.

Il a ajouté que l’ISSS ne dispose pas des ressources nécessaires pour faire face au paiement des travailleurs.

En séance plénière ce jeudi, le législateur a approuvé avec 45 voix sur 84 une initiative basée sur l’article 5 du décret national d’urgence, qui établit la responsabilité du gouvernement de payer les travailleurs par le biais de la sécurité sociale.

L’un des promoteurs de la réforme, le député David Reyes du Parti conservateur de l’Alliance républicaine nationaliste (ARENA), a déclaré que la règle “se traduit par un soulagement pour la classe ouvrière des micro, petites et moyennes entreprises”.

Reyes a ajouté que l’approbation de la loi envoie un message positif en établissant que tout type de paiement pendant la quarantaine sera assumé par l’ISSS.

Pour sa part, le Front de gauche Farabundo Martí pour la libération nationale (FMLN), qui a soutenu la réforme, a précisé que la loi n’oblige pas le gouvernement à payer tous les travailleurs.

Selon la députée du FMLN, Cristina Cornejo, ce décret ne concerne que les personnes hébergées.

Cependant, Bukele considère que la norme est “le plus grand vol du siècle”, un “pillage” et a accusé l’Association nationale des entreprises privées (ANEP) d’être “un fardeau financier de 320 millions de dollars par mois”.

Le président a indiqué qu’il est de la responsabilité de chaque entreprise de continuer à payer les travailleurs le temps qu’ils restent chez eux pour la quarantaine de 30 jours ordonnée par le gouvernement depuis le samedi 21 mars.

De son côté, via son compte Twitter, l’ANEP a répondu qu’elle “ne cherche qu’à protéger le travailleur et l’emploi” et a souligné que l’argent de l’ISSS est une contribution des entreprises et des travailleurs.

L’homme d’affaires de l’industrie textile, Javier Simán, a demandé de mettre fin à ce qu’il qualifie de mensonges et d’accusations et a rappelé que faire face à la crise sanitaire nécessite les efforts de tous.

“Nous devons travailler en collaboration avec le gouvernement et le secteur privé, en coordonnant les efforts pour protéger la santé et l’emploi. Les entrepreneurs ne sont les ennemis de personne », a déclaré Simán.

