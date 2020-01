Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, se rendra la semaine prochaine au Royaume-Uni et en Ukraine, lors d’une tournée entre le 29 janvier et le 4 février et qui l’emmènera également dans les capitales du Bélarus, du Kazakhstan et de l’Ouzbékistan.

Cela a été rapporté dans une déclaration de la porte-parole de ce département, Morgan Ortagus, qui précise que Pompeo sera reçu à Londres par le Premier ministre britannique Boris Johnson et le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab.