Pompier: “Les sorties doivent ouvrir les portes, les gens meurent seuls à la maison” | Couverture

“Il n’y a plus d’accidents, il n’y a plus de mésaventures, 85% des sorties sont des ouvertures de portes car les gens meurent seuls chez eux”, explique José, qui travaille comme pompier à Madrid et qui a été touché par la crise des coronavirus. Cela a complètement changé la vie.

José est pompier spécialiste du Parque 2 de la mairie de Madrid, près de la Plaza de Manuel Becerra, et depuis le début de la crise sanitaire et l’état d’alerte dû au coronavirus, il a à peine fait des gardes.

Cependant, ils viennent de décréter des gardes obligatoires et à tout moment ils peuvent vous dire que vous devez aller travailler car il y a des victimes de collègues infectés ou en quarantaine et vous avez besoin de personnel.

Selon Efe, pratiquement toutes les sorties du parc ces jours-ci sont pour ouvrir les portes des maisons des personnes qui meurent à la maison afin que les toilettes puissent entrer et emporter le corps.

“Il y a des gens qui sont seuls, ils ne sont pas hospitalisés, ils appellent au téléphone et leur disent de rester à la maison et ils ne font pas le test. Ils finissent par mourir sans attention”, déplore José, qui en un seul jour commente qu’ils sont venus faire 20 sorties liées aux décès par coronavirus.

Avant d’agir, les pompiers assistent aux appels de membres de la famille qui avertissent parce que la personne n’a pas répondu depuis plusieurs jours ou de voisins qui avertissent de la mauvaise odeur provenant d’une maison.

“Il n’y a pas eu de crise comme celle-ci, cette rupture dans la vie des gens est la plus forte que nous ayons jamais connue. Je ne peux pas imaginer quoi que ce soit qui aurait pu être comme ça, peut-être la guerre”, dit-il.

Avant la crise des coronavirus, il a remarqué de l’adrénaline dans ses journées de travail mais il assure que cette situation a tout changé, de la façon dont il vit dans le parc au sentiment de danger qui persiste après le travail à son retour à la maison par peur de infecter quelqu’un que vous aimez.

“Maintenant tu vas avec la précaution de ne pas le prendre toi-même, la peur ne te rend pas malade, mais de l’infecter. Je pense à mon fils et à ma femme qui est enceinte et tu te rends compte que tu dois faire très attention car tu l’infectes avec rien, tape typique sur l’épaule d’un collègue, ou pour ne pas désinfecter une partie de la combinaison bien après une sortie “, explique-t-il.

Il a approuvé les oppositions comme pompier pour la mairie de Madrid à l’âge de 22 ans, il travaille depuis neuf ans et il ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit qui ait transformé son travail comme ça.

“C’est fort, très fort, il y a quelques jours, quand je suis allé travailler, j’étais calme parce que j’ai vu que les formulaires étaient conservés, parce qu’avant ce n’était pas le cas et c’est pourquoi il y a eu des infections dans d’autres parcs. Mais maintenant il y a des distances de deux mètres entre les pompiers Ils ont fermé toutes les salles communes telles que la salle de gym ou la salle à manger, nous devons manger séparément, ils ne recommandent pas la cuisine, nous devons apporter de la nourriture à la maison et tout désinfecter avec de l’eau de javel “, dit-il.

Il souligne le sérieux avec lequel ses collègues le prennent et les précautions qui sont actuellement prises pour éviter les infections.

Un exemple de la façon dont le mode de fonctionnement des pompiers a changé cela dans un départ de routine d’avant en raison d’une rupture d’eau ou quelque chose de simple a pris une heure, maintenant ils doivent passer près de trois heures pour tout désinfecter: l’accès au logement, leur l’équipement, l’habitacle, ses bottes …

“La vie normale du parc est celle de la coexistence, des blagues sont toujours faites entre collègues et avec les patrons, l’une fait l’achat, une autre cuisine, une autre met la table … C’est déjà impossible, il y a beaucoup de sérieux, vous ne vivez pas ensemble et Tout cela est très rare, mais s’il doit en être ainsi, il vaudra mieux nous faire prendre conscience de l’importance que ceux d’entre nous qui ne peuvent pas rester à la maison ne puissent infecter personne “, dit-il.

Par Inés Verdejo