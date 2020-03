Pontoon (BNG) regarde vers la droite avec le 5A déjà perdu: “On peut écrire l’histoire” | La politique

Depuis qu’elle a pris la tête d’un BNG en basse heure en 2016, Ana Pontón (Sarria, 1977) a progressivement repris l’élan d’un parti qui assiste aux élections du 5 avril, appelant à un vote «deux pour un». , cela sert “à donner un coup de pied à Feijóo et à entrer dans l’histoire en mettant pour la première fois une femme et un nationaliste à la tête de la Xunta de Galicia”.

“La droite a perdu les élections, peu importe la façon dont elles sont présentées; s’il y a mobilisation de tout ce pays vote, non conformiste et marre de voir comment la Galice continue de perdre des opportunités, on peut faire l’histoire”, explique Pontón dans une interview à Efe dans laquelle il défend que le vote BNG est le seul à garantir “un vrai changement, pas seulement un changement de visage”.