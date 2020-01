Popcorn de chou-fleur végétalien «poulet» | Recette

Cette collation savoureuse est non seulement simple, mais aussi tout à fait délicieuse. L’eau de soude ingrédient secret crée une pâte légère et croustillante, tandis que le chou-fleur fournit une bonne dose de fibres et de vitamines B.

4 personnes

150g de chapelure sans gluten

1 cuillère à café de paprika

1 ½ cuillère à café de poudre d’ail

1 ½ cuillère à café de poudre d’oignon

½ cuillère à café de poivre moulu

250 ml d’eau gazeuse

100g de farine tout usage sans gluten

1 chou-fleur coupé en morceaux de ¾ de pouce

1 Préchauffer le four à 230 ° C / 210 ° C ventilateur / gaz. 8. Tapisser une plaque de cuisson.

2 Mélanger la chapelure et les assaisonnements dans un bol.

3 Mélanger l’eau gazeuse et la farine. Mélanger les morceaux de chou-fleur dans la pâte. Retirez tout excès de pâte.

4 Mélanger le chou-fleur battu dans la chapelure et disposer sur une plaque de cuisson.

5 Cuire au four de 9 à 12 minutes jusqu’à ce qu’il soit croustillant et brun. Profitez chaud.

Recette gracieuseté de Vega®

Nom de la recette

Poulet popcorn au chou-fleur végétalien

Nom de l’auteur

Magazine sain

Publié le

2020-01-09

Temps de préparation

15M

Temps de cuisson

10M

Temps total

25M