Portez-vous des lentilles de contact? Vous devez passer aux lunettes pour arrêter la propagation du coronavirus

Comment on se sent d’avoir un coronavirus 2:16

(.) – Concentrez les utilisateurs de lentilles de contact dans le monde entier, concentrez-vous sur ceci: pour réduire la propagation du virus pandémique qui cause la covid-19, les experts suggèrent qu’il est temps de mettre vos lentilles de contact sur l’étagère et d’éblouir le monde avec vos lunettes.

En effet, le port de lunettes peut vous aider à cesser de toucher votre visage, selon l’American Academy of Ophthalmology, un moyen clé de propager tout virus, y compris le nouveau coronavirus qui se propage actuellement dans le monde entier.

Pourquoi des lentilles de contact?

Les porteurs de lentilles de contact touchent non seulement leurs yeux pour mettre et enlever la lentille deux fois ou plus par jour, mais ils touchent également leurs yeux et leur visage beaucoup plus que les personnes qui ne portent pas de lentilles de contact, a déclaré le Dr. Thomas Steinemann, porte-parole clinique de l’American Academy of Ophthalmology.

“Vous touchez votre œil, puis vous touchez une autre partie de votre corps”, a déclaré Steinemann, ophtalmologiste au MetroHealth Medical Center de Cleveland, Ohio.

“Vous vous frottez les yeux, puis vous vous frottez le visage, vous vous grattez le visage, vous mettez vos doigts dans votre bouche et vous mettez vos doigts sur votre nez”, a-t-il ajouté. “Certaines personnes ne sont pas très hygiéniques et ont peut-être oublié de se laver les mains en premier.”

Les lunettes de protection peuvent également fournir un peu plus de protection contre les particules de coronavirus aéroportées, a déclaré Steinemann, bien que la propagation soit plus probable par la bouche et le nez que par les yeux.

Bien qu’il soit essentiel pour tout professionnel de la santé qui s’occupe de patients atteints de covid-19, pour le reste d’entre nous “c’est juste un autre moyen de prévention, une autre façon d’ajouter un filtre pour éviter le coronavirus”, a déclaré Steinemann.

Au cas où vous vous poseriez la question, il est très peu probable que vous puissiez attraper le nouveau coronavirus, ou n’importe quel virus, des yeux eux-mêmes.

“Pouvez-vous tuer Covid-19 si le virus pénètre par les yeux? Théoriquement, c’est possible, mais nous n’en avons aucune preuve “, a-t-il ajouté.

“Je suppose que c’est possible, mais j’ai toujours pensé que c’était un peu exagéré”, a déclaré le Dr William Schaffner, expert en maladies infectieuses, professeur de médecine préventive et de maladies infectieuses à la Vanderbilt University School of Medicine de Nashville.

Le lien avec la conjonctivite aiguë

Très probablement, ce nouveau coronavirus peut provoquer une conjonctivite, une maladie hautement contagieuse également connue sous le nom d’œil rouge ou rose. La conjonctivite est une inflammation de la fine couche claire de tissu, appelée conjonctive, qui recouvre le blanc de l’œil et l’intérieur de la paupière.

“La conjonctive est une membrane muqueuse modifiée, comme l’intérieur de la bouche ou l’intérieur du nez ou la cavité nasale et le pharynx”, a déclaré Steinemann.

“Il est humide et agréable et hospitalier pour les virus, en fait, il existe de nombreux organismes qui peuvent facilement adhérer à votre conjonctive, ou adhérer à une lentille de contact qui repose également sur votre conjonctive”, a-t-il ajouté.

Les symptômes de la conjonctivite comprennent des déchirures, des démangeaisons ou des brûlures, une vision floue, une couleur rouge ou rose sur la partie blanche de l’œil, du pus, du mucus et une décharge jaune qui peut recouvrir les cils, laissant souvent les yeux collés après la rêve.

Des rapports provenant de Chine et du monde entier montrent qu’environ 1% à 3% des personnes atteintes de covid-19 souffraient également de conjonctivite.

Ceci est inquiétant car le coronavirus peut se propager en touchant le liquide dans les yeux d’une personne infectée, ou à partir d’objets que cette personne a touché puis transporte le liquide.

La nouvelle a poussé plus d’une douzaine d’organisations nationales ophtalmologiques à demander aux ophtalmologistes de cesser de voir les patients pour autre chose que des soins urgents ou d’urgence, tels que des blessures aux yeux. Cela comprend à la fois au bureau et dans les soins chirurgicaux.

“Chacun de nous a la responsabilité sociale de ne pas fonctionner comme un vecteur d’une maladie mortelle”, a déclaré l’académie dans son annonce. “Il s’agit d’une crise existentielle. En tant que médecins, nous devons y répondre et soutenir nos collègues et nos communautés. Restez en sécurité. “

Une étude récemment publiée par l’American Academy of Ophthalmology n’a trouvé aucune preuve que les personnes atteintes de covid-19 versaient le virus dans leurs larmes, mais personne dans l’étude n’avait de conjonctivite. Par conséquent, on ne sait toujours pas si le nouveau coronavirus peut être transmis par les larmes.

Ne pas paniquer

Cela ne signifie pas qu’un œil rouge ou rose soit un signe de covid-19, soulignent les experts.

Le nouveau coronavirus, également appelé SARS-CoV-2, n’est qu’un des nombreux virus qui peuvent provoquer une conjonctivite; en fait, il est si courant que les scientifiques n’ont pas été vraiment surpris que ce virus covid-19 récemment découvert fasse de même.

“Il existe de nombreux organismes qui peuvent très facilement adhérer à votre conjonctive, ou d’ailleurs, coller à une lentille de contact qui repose également sur votre conjonctive”, a déclaré Steinemann.

Il existe de nombreux virus et bactéries responsables du rhume qui peuvent provoquer une conjonctivite, ainsi que des champignons, des amibes et des parasites qui s’accumulent en nageant dans une eau polluée. Les réactions allergiques à la fumée ou à la poussière, aux shampooings, au chlore dans la piscine et même aux gouttes pour les yeux peuvent être les coupables.

En outre, il existe de nombreuses autres causes, souvent bénignes, de conjonctivite: allergies saisonnières; un orgelet, qui est un canal oculaire bloqué ou une sorte de “bouton oculaire”; un chalazion, qui est une inflammation de la glande le long de la paupière; blépharite, une autre inflammation ou infection de la peau le long de la paupière; ou iritis, une inflammation de la partie colorée de votre œil appelée iris.

Aucune de ces conditions n’est contagieuse.

Cependant, un œil rose ou rouge peut être un signe de plus que vous devez appeler votre médecin si vous présentez également d’autres symptômes de covid-19, tels que de la fièvre, de la toux ou un essoufflement.

Ou ils pourraient être des allergies, surtout si vous avez éternué et démangeaisons le nez et les yeux.

Quoi qu’il en soit, c’est le moment de prendre conscience de la distance sociale à 6 pieds (ou 2 mètres) et de pratiquer une bonne hygiène personnelle: lavez-vous les mains (dans le bon sens) à chaque occasion et ne touchez pas votre visage. Ce qui nous amène encore une fois à laisser les lentilles de contact pendant un certain temps.

“Ce n’est pas le moment d’emprunter la voie facile”, a déclaré Steinemann. “Lavez-vous toujours les mains, utilisez toujours un désinfectant pour les mains. Ne touchez pas votre visage. Ne vous frottez pas les yeux. Vérité? Et désinfectez vos lentilles de contact. “

Si vous les utilisez toujours.

.